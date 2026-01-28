Dünyanın En Hassas İnsansı Robotu Helix 02 Tanıtıldı (İddia Ediyoruz, Böylesini Görmediniz)

Daha önce tanıtılan pek çok robotun aksine insana özgü sayısız karmaşık görevi başarıyla ve hızlı bir şekilde tamamlayabilen Helix 02, Figure AI tarafından tanıtıldı.

Figure AI, insansı robot teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Helix 02 adlı modelini tanıttı.

Şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en yetenekli robot olarak tanımlanan Helix 02, görsel verilerden yola çıkarak tüm vücudunu tek bir sinir ağıyla kontrol edebiliyor. Yürüyüş, denge ve nesne manipülasyonu artık ayrı ayrı değil, tek ve kesintisiz bir sistem olarak çalışıyor.

En uzun süreli ve en karmaşık otonom görevleri yapabiliyor

Helix 02’nin en dikkat çekici gösterimlerinden biri, robotun tam boy bir mutfakta bulaşık makinesini tamamen otonom şekilde boşaltıp yeniden doldurması oldu. Yaklaşık dört dakika süren bu görev, hiçbir insan müdahalesi olmadan tamamlandı. Figure AI, bunun bugüne kadar bir insansı robot tarafından gerçekleştirilen en uzun süreli ve en karmaşık otonom görev olduğunu iddia ediyor.

Robotun arkasındaki en büyük yenilik ise “System 0” adı verilen yeni kontrol katmanı. Bu sistem görme, dokunma ve propriosepsiyon (vücudun kendi konumunu algılaması) gibi tüm sensör verilerini, robotun tüm motorlarına doğrudan bağlayan tek bir sinir ağı kullanıyor. System 0, 1.000 saatin üzerinde insan hareketi verisi ve simülasyondan gerçeğe aktarılan pekiştirmeli öğrenme ile eğitildi. Figure AI’a göre bu yaklaşım, daha önce 109 bin satırı aşan el yazımı C++ kodunun yerini tek bir öğrenen sistemle dolduruyor.

Avuç içi kameralara ve gelişmiş dokunsal sensörlere sahip

Helix 02, Figure 03 platformundaki avuç içi kameralar ve gelişmiş dokunsal sensörler sayesinde daha önce robotlar için son derece zor olan işleri de başarabiliyor. Tek tek hapları ayıklamak, şırıngayla hassas miktarda sıvı vermek ya da dağınık bir kutudan küçük ve düzensiz metal parçaları seçmek artık mümkün.

Şirket, robot biliminin en büyük sorunlarından biri olan “loco-manipülasyon” problemine de bu modelle çözüm getirdiğini söylüyor. Yani robotun hareket ederken aynı anda nesneleri manipüle etmesi, artık ayrı kontrol sistemleriyle değil, tüm vücudu aynı anda düşünen tek bir öğrenme mimarisiyle sağlanıyor.

Şimdiye dek gösterilen senaryolarda pek çok görevde yeteneklerini sergileyen Helix 02, insansı robotların günlük hayata bir adım daha yaklaştığının en net göstergelerinden biri.