2 milyon oyuncuya kadar ulaşan Highguard çıkışından sadece 1 buçuk ay sonra kapatılıyor

Wildlight Entertainment tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz oyun Highguard, sadece ocak ayında piyasaya sürülmesine rağmen beklenen başarıyı yakalayamadı. Milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun, hızla düşen oyuncu sayısı nedeniyle mart ayında tamamen kapatılacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Oyun dünyasında özellikle hero shooter türü son yıllarda oldukça kalabalık hâle geldi. Apex Legends, Overwatch ve Valorant gibi dev yapımların domine ettiği bu alanda yeni bir oyunun tutunması artık her zamankinden daha zor.

Bu rekabetçi pazara giren yeni yapımlardan biri olan Highguard, deneyimli geliştiricilerin kurduğu bir stüdyo tarafından ortaya çıkarılmıştı. Ancak büyük beklentilerle çıkan oyun, kısa sürede oyuncu kaybetti ve geliştirici ekip beklenmedik bir karar almak zorunda kaldı.

Highguard kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaştı ama bu yeterli olmadı

Wildlight Entertainment’ın geliştirdiği Highguard, 26 Ocak tarihinde oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. İlk günlerde oyuna olan ilgi oldukça yüksekti ve geliştirici ekibe göre oyun toplamda 2 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı.

Ancak bu sayı kalıcı bir oyuncu kitlesine dönüşmedi. Oyuncuların büyük bir kısmı kısa süre içinde oyundan ayrıldı ve aktif oyuncu sayısı hızla düşmeye başladı. Bu durum, oyunun uzun vadede sürdürülebilir olmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi.

Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre Highguard’ın sunucuları mart ayında tamamen kapatılacak. Böylece oyun, piyasaya çıktıktan yalnızca birkaç hafta sonra erişilemez hâle gelmiş olacak.

