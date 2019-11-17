Hindenburg Felaketinden Sağ Çıkan Son Kişi Hayatını Kaybetti

1937 yılında ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen zeplin faciası, toplamda 36 kişinin yaşamına son vermişti. Bu kazadan sağ kurtulan ve günümüzde yaşayan tek kurtulan olan Werner Gustav Doehner, ABD'deki evinde 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihimiz 6 Mayıs 1937, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde modern havacılığın başlamasına sebep olan büyük bir kaza gerçekleşti. Adı Hindenburg olan devasa zeplin, iniş yapacağı sırada patladı. Patlama sonucu yanıcı olan hidrojen ateş aldı ve içinde bulunan yolcu ve mürettebatın 36’sı hayatını kaybetti.

Bu kazadan sağ çıkmayı başaranlardan biri de Werner Gustav Doehner idi. Werner, bugün yaşayan son kurtulandı. Ancak kendisi Cuma günü New Hampshire’ın Laconia ilçesindeki evinde 90 yaşında hayatını kaybetti.

Werner’in gözünden kaza:

Werner Gustav Doehner, Lakehurst hava üssüne iniş yaparken faciaya dönüşen olayı kendi gözleriyle anlatmıştı. Facia sırasında henüz 8 yaşında olan Werner, olayı şu şekilde aktardı:

‘Cama yakındık ve annem erkek kardeşimi alıp dışarı fırlattı. Daha sonra beni de alıp fırlattı. Kız kardeşimi de tutmaya çalıştı ancak çok ağırdı. Ancak annem zeplin yere çakılmadan çıkmak istiyordu. Birdenbire hava ateş aldı.’

Werner Gustav Doehner, zeplinden dışarı fırlatılmış olmasına rağmen yüzünde, ellerinde ve sağ ayağında ciddi yanıklar oluşmuştu. Haziran 1938 yılına kadar birçok hastanede tedavi gördü. Werner, hastanede üç ay geçirdikten sonra cilt nakli olabilmek için New York’a gitti.

Sebep hidrojen kaçağı:

Hindenburgun kaza sebebi, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hidrojen kaçağının havayla temasa geçmesinden kaynaklanıyordu. Bunun sonucunda yangın alevlenmişti. Kaza sebebi açıklanmış olmasına rağmen komplo teorileri üretilmeye devam etmişti.

Hindenburg, zamanının en büyük hava aracıydı. Bu devasa araç tam 230 metre boya sahipti. Hindenburg, çağının en hızlı ve konforlu, varlıklı insanların seyahat ettiği bir zeplindi. Kıtalararası yolculuk yapan ve üzerinde büyük bir ilgi olan bu zeplin kaza yapınca haliyle insanlar şok olmuştu.