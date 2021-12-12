Hackerlar, Hindistan Başbakanı'nın Twitter Hesabına Saldırdı

Siyasi olarak öne çıkan kişilerin sosyal medya hesapları; gerek bir konuya dikkat çekmek, gerek tepki göstermek, gerekse bazen safi eğlence için sık sık bilgisayar korsanlarının hedefi haline geliyor. O hedeflerden birisi de, Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi oldu.

Geçtiğimiz ay dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, kripto paraların yasaklanması için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuş; hazırlık sürecindeki yeni yasa tasarısı bazı kesimler tarafından oldukça olumsuz karşılanmıştı.

Bunun üzerine dün, Hindistan hükümetinin yeni kripto para yasa tasarısına bir tepki niteliğinde olduğu iddia edilen bir olay gerçekleşti. Hindistan’ın Başbakan’ı Narenda Modi’nin kişisel Twitter hesabı, siber bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Başbakan Modi, daha önce yaptığı bir açıklama ile kripto paralara karşı olduğunu belirtmiş ve kripto paraların “gençliği şımarttığını” söylemişti.

Başbakan Modi'nin Twitter hesabı kısa sürede güvence altına alındı

Modi’nin 70 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitter hesabından “Hindistan Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor” paylaşımının yapılması ve buna ek olarak bir de link paylaşılmasının ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği anlaşıldı.

Paylaşımın hızla silinmesini takiben durumu acilen Twitter yetkililerine bildiren Hindistan Başbakanlık Ofisi; hesabın ele geçirildiğini ve paylaşımı yapanların kendileri olmadığını aktardı. Bunun üzerine Modi’nin hesabı kısa süre içerisinde güvence altına alındı.

Üstelik bu, bu yıl Başbakan Modi’nin Twitter hesabına düzenlenen ilk siber saldırı da değil. Bu yıl Modi’nin hesabı bir kez daha bilgisayar korsanlarının hedefi olmuş, hesabı ele geçiren saldırganlar hesaptan Modi adına gerçek olmayan sahte bir COVID-19 yardım fonuna bağış yapma çağrısında bulunan bir paylaşım yapmıştı.