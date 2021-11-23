Hindistan, ülkelerinde hiç olmadığı kadar hızlı gelişen kripto para ticaretini analiz ediyor. Kripto para birimlerinin vatandaşlara vereceği zararların önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren hükümet, birçok özel kripto para birimini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.

Hindistan hükümeti, son zamanlarda kripto para ticaretinin risklerini tartıştığı çeşitli toplantılar düzenliyor ve merkezi hükümet destekli bir dijital para birimini deniyor. Son zamanlarda pek çok nedenle hızla gelişen özel kripto para birimlerinin yaratabileceği tehlikenin altını çizen yetkililer, özel kripto para birimlerini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Yetkililer, ülkedeki kripto para piyasasındaki hızlı hareketlilik geri dönülemez zararlara yol açmadan önüne geçmenin yollarını arıyor. Devlet görevlileri, ülkedeki kripto para ticaretinin analiz edilmesiyle, bazı istisnalar dışında “tüm özel kripto para birimlerini” yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.

Hükümet yasa tasarısını hazırlıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve bazı milletvekilleri, kripto para piyasası ve güncel gelişmeleri tartışmak için birkaç toplantı yaptı. Son zamanlarda herhangi bir varlık sınıfına ya da borsaya yatırım yapan Hintli sayısında oldukça fazla artış gözlendi. Hindistan’ın yerel kripto para borsalarının işlem hacimleri ve kullanıcı tabanlarına göre incelendiğinde yüksek profilli yatırımcılardan rekor seviyede sermaye topladığı ortaya çıktı.

Hintli bir bakan, Çin’in bazı kripto paraları yasaklamasından sonra çalışmalara başlayarak, bir yasa hazırlanmasını önerdi. Birçok devlet görevlisi de kripto para borsalarının doğası gereği endişelendiklerini dile getirerek bir sınırlandırma getirilmesi konusunda destekledi. Hindistan Merkez Bankası başkanı Shaktikanta Das da ülkelerinin kripto para birimleri konusunda detaylı analizlere ihtiyacı olduğunu belirtti. Kamusal alanda, ciddi ve bilgili tartışmalara rastlamadığını ve bunun gerekliliğinin altını çizdi.

Hindistan hükümetinin konu üzerine gerçekleştirdiği toplantıda, tüketicilere kripto para reklamlarının vatandaşları yanılttığı ve kripto ticaretinin sınırlandırılması gerektiği konusunda ortak karar verdi. Ülkede yalnızca kripto para teknolojisi ve uygulamalarını takip edebilmek için belli başlı “bazı istinaslara” izin verileceği açıklandı. Hindistan Hükümeti’ne göre ‘Kripto Para Birimi ve Resmi Dijial Para Birimi Yasasının Düzenlenmesi 2021’ adlı yasa tasarısı, ülkenin ticari güvenliğini artıracak ve resmi dijital paranın oluşturulması için “kolaylaştırıcı” olacak.