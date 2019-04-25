Android Pie, Galaxy J8 İçin Hindistan'da Yayımlandı

Samsung, Galaxy J8 cihazı için en son Android güncellemesini Hindistan'da yayımladı.

Samsung'un J serisi telefonlarından olan Galaxy J6 ve J8, Hindistan'da büyük bir başarı yakaladı. Samsung, bu bölgede çok satılan bu iki telefonu için kullanıcıların beklentilerini karşıladı ve Android'in son güncellemesini yayımladı. J6 hafta başında güncellemeyi almıştı. Şimdiyse sıra Samsung Galaxy J8'e geldi.

Galaxy J8 Pie güncellemesi, Nisan güvenlik yaması ile birlikte geliyor

1,2 GB büyüklüğündeki güncelleme, bugün Hindistan'da yayımlandı. Güncelleme, Android Pie özelliklerinin çoğu ve yeni One UI arayüzüne ek olarak en son Android güvenlik yaması ile birlikte geliyor.

Güncelleme telefon ayarlarının yazılım güncelleme menüsünden güncellemeleri manuel olarak indir seçeneğiyle ya da Samsung Smart Switch uygulaması aracılığıyla indirilebiliyor.

Karanlık tema, uyarlanabilir parlaklık, pil ve kamera iyileştirmeleri ile çift tıklayarak telefonu uyandırma gibi kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok yeni özellik ile birlikte gelen Android Pie, Galaxy J8 için önce Rusya'da yayımlanmaya başlamıştı. Diğer ülkelerde de kademeli olarak yayımlanması beklenen güncellemenin yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.