Verizon, Samsung'un ilk 5G destekli akıllı telefonu olan Galaxy S10 5G'yi astronomik bir fiyat etiketiyle ön siparişe açtı.

Samsung, Galaxy S10 ailesinin lansmanı sırasında şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonu olan Galaxy S10 5G modelini de resmi olarak tanıtmıştı. En dikkat çekici özelliği adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteği olan cihaz bununla birlikte daha büyük bir ekran, daha büyük batarya, daha gelişmiş bir arka ve ön kamera özellikleri sunuyordu.

Verizon, bugün itibarıyla Galaxy S10 5G modelini ön siparişe açmış durumda. Tüketiciler, 256 GB’lık modeli peşin 1.299 dolar, 24 taksitli 54,16 dolar/ay ücretle; 512 GB’lık modeli ise peşin 1.399 dolar, 24 taksitli 58,33 dolar/ay ücret ödeyerek satın alabilecek. Ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarına 16 Mayıs tarihinde ulaşabilecek.

Galaxy S10 5G modelini ön sipariş ile alanlara ayrıca bir Samsung VIP kiti de verilecek. Bu kitin içinde bir adet Galaxy Buds, bir adet kablosuz şarj destekli powerbank ve bir adet özel bir su matarası bulunacak. Bu hediyeler fazlasıyla güzel olsa da Verizon, 5G ağına bağlanmak isteyen kişilerin aylık 10 dolar ek ücret ödemesi gerekeceğini belirtti.