İçinde Durmanın İmkansız Olduğu Sosyal Mesafe Çemberleri

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde sosyal mesafe çemberi çizen yetkililer, oldukça ilginç bir işe imza attılar. Bir kişinin Twitter'da paylaşması üzerine medyaya yansıyan çemberlerin bazılarının içinde durmak, neredeyse imkansız.

Çin'in Wuhan kentinde çıkıp pandemi haline gelen koronavirüs salgınıyla ilgili aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken, bizi bu salgından koruyabilecek olan temel şeylerden bir tanesi de sosyal mesafe. Uzmanlar, diğer insanlarla aramıza en az 1,5 metre mesafe koymamız gerektiğini söylerken dünyanın hemen her yerinde de kamuya açık alanlarda sosyal mesafenin korunması için çeşitli uyarıcılar konuluyor.

Koronavirüsün derinden sarstığı ülkelerden bir tanesi de Hindistan. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bine merdiven dayamış durumdayken uzmanlar da ülke genelinde sosyal mesafenin sağlanması ve salgının kontrol altına alınabilmesi için çeşitli önemler almaya çalışıyorlar. Ancak yetkililer sosyal mesafe için çemberler çizerken, istemeden dünyanın gündemine oturdular.

Batı Bengal eyaletindeki sosyal mesafe çemberleri, oldukça ilginç yerlere yerleştirilmiş

Anamika isimli bir Twitter kullanıcısı, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sosyal mesafe çemberlerinin dünya gündemine taşınmasını sağladı. Yetkililer, belirli aralıklarla çizdikleri bu çemberleri, bazen oldukça ilginç yerlere yerleştirmişlerdi. Yukarıdaki görsellerde de görebileceğiniz üzere bazı sosyal mesafe çemberlerinin içinde kalabilmek için hayli çaba sarf etmek gerekiyor.

Konuyla ilgilenen yetkililerinin, insanların duramayacakları yerlere bile bile neden sosyal mesafe çemberleri çizdikleri bilinmiyor. Ancak olaya espritüel bir yaklaşım sergileyen Anamika, Twitter kullanıcılarını güldürmeyi başardı. Twitter kullanıcısı, paylaştığı fotoğraflara "Yaratıcılık seviyesi: sonsuzluk" notunu düştü.