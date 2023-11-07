Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artık insanlara sokaklara çıkmamaları, çıktıklarında ise maske takmaları söylenirken, şehirde inşaatlar durdu ve okullar kapandı. Bu durumun sebebi ise yeni bir pandemi değil, şehirdeki hava kirliliği.

Hindistan'ın hava kirliliği ile olan mücadelesi devam ederken, ülkenin başkenti olan Yeni Delhi'de bir kez daha göz gözü görmez durumda. Zehirli bir duman bulutu şehrin üstüne bir örtü gibi yayılırken, önümüzdeki günlerde sürecin daha da kötüye gitmesinden korkuluyor. Şehirde inşaat çalışmaları ve eğitim durmuş durumda, sokağa ise maskesiz çıkılmıyor.

Hava, tehlike sınırının 10 katı kirli

Hindistan'da yetkililerin hava kirliliğini azaltmaya yönelik tüm çabalarına rağmen her yıl bu dönemlerde ülke çok ciddi çevre krizleriyle boğuşuyor. Özellikle Yeni Delhi'nin etrafındaki şehirlerde ve köylerde, çiftçiler kalan bitkisel atıkları ortadan kaldırmak için yakarak imha etme yöntemini kullanıyor. Bunun sonucunda da atmosfere yükselen parçacıklar ve dumanlar, daha soğuk bir bölge olan Yeni Delhi üzerinde yoğunlaşarak bu duman sisinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Salı günü ülkenin ana çevre gözlem ajansı olan SAFAR'ın yaptığı açıklamaya göre Yeni Delhi'de hava kalitesi endeksi 400 parçacık seviyesine gelmiş durumda. Bu da bölgedeki havada, tehlike seviyesinin 10 katı üstünde parçacık olduğu anlamına gelmiyor. Bugün, şehirdeki kötü havanın görüldüğü üst üste 5. gün ve şehirde hem inşaatlar hem de eğitim faaliyetleri durmuş durumda.

Yetkililerin çabaları sonuç vermiyor

Hindistan'da yetkililer tarafından yapılan çalışmaların bir parçası olarak, şehirde benzin ya da dizel yakıt kullanan araçlarla tarafiğe çıkanlara 240 dolarlık bir ceza veriliyor. Ayrıca şehrin dört bir yanına su fıskiyeleri ve duman önleyici sistemler yerleştiren yetkililer, hava kirliliğini durdurmaya çalışıyor. Yeni Delhi'nin etrafındaki şehirlerde yaşayan çiftçilere de atıkları yakmak yerine makinelerle imha etmeleri için maddi destek veriliyor.

Hindistan'da insanlardan gerekmedikçe sokağa çıkmamaları istenirken çıktıklarında da maske takmaları bekleniyor. Ülkede yaşanan bu sorundan dolayı hava temizleyici sistemlere olan talep de artıyor.