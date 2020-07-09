Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde 59 uygulamayı yasaklayan Hindistan’da şimdi de orduya yönelik kapsamlı bir yasak listesi yayınlandı. Aralarında Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının ve PUBG ile Clash of Clans gibi popüler oyunların bulunduğu liste oldukça kabarık.

Teknoloji dünyası için beta coğrafyası olan Hindistan, anlaşılan o ki geniş kapsamlı bir düzenlemenin peşinde. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri için bir deneme pazarı niteliğinde olan ülkede geçtiğimiz haftalarda TikTok ve Clash of Clans gibi popüler markaların bulunduğu 59 oyun ve uygulama yasaklanmıştı.

Ulusal egemenliğe tehdit olarak nitelendirilen bu oyun ve uygulamalara karşı Hindistan’ın takındığı tavır oldukça sertti ve gündem yarattı. Zira TikTok hakkında ortaya çıkan, toplana verilerin Çin hükümetine satıldığına yönelik iddialara eş zamanlı olarak atılan bir adımdı. Hindistan, benzer bir adımın daha kapsamlısını şimdi de ordu mensuplarına özel şekilde attı.

59'u tüm ülkede yasak olan uygulama listesi ordu için 89'a çıktı. Askerler, askeri personeller ve memurlar için aşağıdaki uygulamalar yasaklandı:

Inida Today’in baş editörü Shiv Arorr’un Twitter üzerinden paylaştığı listede yok yok. 59'u Çin merkezli olan bağlı toplam 89 uygulama ve oyundan söz ediyoruz. Popüler uygulamaları sayacak olursak WeChat, Viber, Kik, QQ, Nimbuzz, Line, TikTok, Likee, UC Browser, Zoom, CamScanner, True Caller dikkatleri çekiyor. Ayrıca oyun listesinde de PUBG Mobile’ın Çin merkezli yapımcısı olan Tencent’in adı geçen tüm oyunları görüyoruz.

E-ticaret alanında da yine ağırlığı Çin merkezli olan AliExpress, Gearbest, Banggood gibi platformlar da yasaklandı. Tinder’ın başını çektiği çöpçatanlık uygulamalarını; Facebook, Instagram, SnapChat ve Çin merkezli Baidu’nun başını çektiği sosyal medya uygulamaları takip ediyor. Ayrıca Tumblr, Reddit ve Yelp gibi mikro blog sosyal medya mecraları da yasaklandı. Bu arada listede Twitter’ın bulunmaması dikkatlerden de kaçmıyor.

Hindistan’ın aldığı bu sert yaptığım kararları, tıpkı TikTok soruşturmasında olduğu gibi Türkiye ve diğer ülkelere örnek olabilir. Veri güvenliğinin giderek önem kazandığı günümüzde, bu konuda atılacak yaptırım adımları çok önemli. Hindistan belki bizim için fiziksel olarak dünyanın öbür ucu, ancak dijital dünyada sınırlar yok.