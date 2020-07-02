Dünya genelinde de verileri izinsiz kopyaladığı iddia edilen TikTok hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bugün resen inceleme başlattı.

Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan ve yalnızca 4 yılda dünyanın en değerli 100 markasından biri olmayı başaran TikTok hakkındaki iddialar, her geçen gün daha da korkutucu bir hal almaya başladı.

Birkaç gün önce TikTok’un Türk kullanıcılara ait bilgileri Çin hükümetine sattığına dair ciddi bir iddia ortaya atılmış ve bunu haberleştirerek sizlere ulaştırmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya ile ilgili düzenleme fikrini belirtmesi ve bugünden itibaren sosyal medyanın düzenlenmesi konusunda bazı detayların ortaya çıkmasının ardından Türkiye cephesinden ardı ardına hamleler gelmeye başladı. Önce TBMM internetinden Netflix’e erişimin sağlanamadığı yönünde bilgiler geldi. Ardından da özellikle genç kitlenin favori uygulamalarından TikTok için veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre Webtekno ve diğer basın-yayın organlarından gelen haberlerin ardından "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" ihbarları üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok hakkında resen inceleme başlattı.