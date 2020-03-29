YouTube, Hindistan'daki Video Kalitesini Düşürdü

Hindistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle YouTube, Android cihazlardaki görüntü kalitesini trafiği azaltmak için 480p'ye düşürdü. Yeni kısıtlamaların 4K videolar için de kullanıldığı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında çevrimiçi yayın devleri, internet trafiğini azaltmak için peş peşe yayın kalitesi düşürme kararı alıyor. Netflix ve YouTube, Avrupa'da bu uygulamayı başlatmışlardı.

Son olarak Hindistan'da da YouTube'un Android cihazlar için görüntü kalitesini azaltma kararı aldığı belirtiliyor. Daha önce, YouTube'un video kalitesini varsayılan olarak 480p olarak ayarlayacağı, ancak kullanıcılarına bu görüntü kalitesini yükseltme seçeneği vereceği söyleniyordu. Bununla beraber, Hindistan'ın bazı bölgelerinde YouTube'un Android cihazları için görüntü kalitesinin standart olarak azami 480p olarak ayarlandığı görülüyor.

Kısıtlamalar Mumbai ve Delhi'de

Azami 480p video kalitesinin 4K videolar için de geçerli olduğu belirtilirken, kısıtlamanın Hindistan'ın belirli bölgeleri için geçerli olduğu düşünülüyor. Kısıtlama haberleri çoğunlukla Mumbai ve Delhi'den gelirken Bangalore gibi kentlerden ve Gujarat gibi bölgelerden böyle bir kısıtlama haberi gelmedi. Bununla birlikte, kısıtlamaların bir süre sonra bu bölgeler için de geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Kısıtlamalar, internet bağlantısından ve bağlantı kalitesinden bağımsız olarak uygulanıyor. Dahası, kısıtlamaların YouTube Premium kullanıcıları için de geçerli olduğu vurgulanıyor. Bununla birlikte, masaüstü YouTube kullanıcıları için video kalitesine dair bir kısıtlama henüz getirilmedi. Masaüstü platformunda varsayılan 1080p video kalitesiyle açılan videolar dahi bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin internet kullanımında kısıntıya gitme çağrısı; Facebook, YouTube, Apple, Amazon ve Netflix gibi internet sektörünün devleri tarafından haklı görülmüştü. Bu bağlamda Netflix başta olmak üzere video içerikli platformlar, çeşitli sınırlamalar getirdiklerini duyurmuşlardı. Örneğin Netflix, içeriklerinin kalitesini zorunlu olarak düşürmüştü.

YouTube daha önce internet yoğunluğuyla ilgili aldığı tedbirler kapsamında videoların varsayılan kalitesini 480p ile sınırlamıştı. YouTube, bunu küresel olarak uyguluyor. YouTube'un aldığı karar, kullanıcılara herhangi bir dayatma sunmuyordu. Videoları izlerken kalite ayarlarını değiştirebiliyor ve yine yüksek kaliteye geçiş yapabiliyordunuz. Hindistan'daki bu uygulamanın tüm dünyaya yayılıp yayılmayacağı henüz bilinmiyor.