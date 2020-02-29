Hırvatistan'da Yakalanan Meteor Görüntüleri Viral Oldu

Yakın zamanda Hırvatistan’da kaydedilen meteor görüntüleri, internette kısa sürede viral oldu. Facebook’ta paylaşılan bir video, meteorun Dünya’ya yaklaşırken patlayışını net bir şekilde ortaya koydu. Ülkenin astronomi kurumu olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir gök olayı, gözlemlenebildiği bölgenin insanlarına ufak çaplı bir korku yaşattı. Hırvatistan’da halk tarafından çıplak gözle gözlemlenen bir meteor, bazı vatandaşların kameralarına yansıdı. Bir zarara neden olmayan meteorun düşüşü, internette viral oldu.

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen olay, bir Facebook kullanıcısının kamerasına oldukça net bir şekilde yansıdı. Yerel saate göre saat 10.31’de elde edilen görüntüler başta yürekleri ağza getirdi, ancak neyse ki hiçbir zarar meydana gelmedi. Zira cisim, henüz çok yüksek bir konumdayken patladı ve Dünya’ya sadece küçük kalıntıları ulaşabildi.

Olayın net bir şekilde görülebildiği Facebook videosu:

Jeolojik incelemelere göre meteor, Istria ve Novo Mesto bölgeleri arasında; çok yüksek bir konumda patladı. Bazı kaynaklar iddialarına göre cismin patlamadan kalan parçaları, Hırvatistan ve Slovenya sınırına yakın bölgelere düştü.

Meteor parçaları hâlâ aranıyor

Hırvatistan Astronomi Birliği, bu parlak cismin birçok bölgeden ve ülkeden görüldüğünü; cismin parçalanmasının ise deniz seviyesinden en az 30 kilometre yükseklikte gerçekleştiğini bildirdi. Meteorun patlaması birkaç saniye kadar sürdü. Bu patlama, bazı bölgelerde evlerin camlarını sarsarak kendini hissettirdi.

Birlik, daha net bir patlama yeri belirlemek için Hırvatistan ve Slovenya’dan gelecek sismolojik verilere ve daha fazla güvenlik kamerası kaydına ihtiyaç olduğunu not düştü. Parçalanan meteorun parçalarının Dünya’ya ulaşmış olabileceğini bildiren Hırvatistan Astronomi Birliği, bu parçaların da yerinin henüz bilinmediğini kamuoyuna aktardı. Araştırma sürecinde bulunan hiçbir meteor taşı, bir uzman tarafından incelenmeden bu konuda bir değer kazanmayacak. Potansiyel meteor taşlarının yakın zamanda düşen cisme ait olup olmadığı uzmanların incelemeleriyle öğrenilecek.