HITMAN III Hakkında Bilinenler ve Ekran Görüntüleri

Geliştirici IO Interactive, ilk kez 11 Haziran'daki PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan HITMAN III'ten ilk detayları ve resmi ekran görüntülerini paylaştı. Üçlemenin son oyunu olması beklenen HITMAN III'ün önümüzdeki yıl ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN III, 11 Haziran’da düzenlenen ve birçok yeni oyunun gösterildiği PlayStation 5 etkinliğinde ilk kez gösterilmişti. Şimdiyse IO Interactive, oyunun ilk resmi ekran görüntülerini ve ayrıntılarını yayınladı. Suikastçı üçlemesinin son oyunu olacak olan HITMAN III, Ajan 47’nin hikâyesini de sonlandıracak.

Oyunun yönetmeni Mattias Engström, HITMAN III’ün üçlemedeki diğer oyunlara kıyasla çok daha koyu bir tonda olacağını ve temel HITMAN deneyiminin üstünde bazı sürpriz unsurları içereceğini söylüyor. Açıklamalara göre HITMAN III, oyunculara yaptıkları her şeye tepki veren bir dünyada eşsiz bir özgürlük sunmayı planlıyor.

HITMAN III, üçlemenin tamamı için bir platform görevi görecek. Böylece oyuncular, önceki HITMAN oyunlarında sahip oldukları yerleri içe aktarabilecek ve üçlemedeki 20’den fazla konumu tek bir yerde oynayabilecekler.

HITMAN serisinin hikâyesi:

İlk kez 2000 yılında HITMAN: Codename 47 ile karşımıza çıkan HITMAN serisi, hiç şüphesiz oyun dünyasının en beğenilen oyun serilerinden biri. Her geçen gün gelişerek farklı oyunlarla karşımıza çıkan seride, küçük yaşlardan beri duygusuz ve tamamen profesyonel bir suikastçı olması için yetiştirilen Ajan 47’nin hikâyesine odaklanıyoruz.

Bir klon olarak dünyaya getirilen Ajan 47, ‘47’ numaralı klon olduğu için bu isimle anılıyor. Şirket, 47’yi uzun süre zorlu görevlerde kullandıktan sonra bir kenara atmak istiyor. Bu andan sonra Ajan 47’nin yıllarca süren profesyonel hikâyesinin sona erişine ve kişisel bir karakterin hikâyesinin doğuşuna tanıklık ediyoruz.

Geliştiriciliğini serinin diğer oyunlarında olduğu gibi IO Interactive’in üstlendiği HITMAN III ile ilgili bilinenler şimdilik sınırlı. 2021’in ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen oyuna dair yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.