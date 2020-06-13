Yeni Batman Oyununun Yakında Duyurulacağı İddia Edildi

Gamereactor tarafından yapılan bir habere göre Warner Bros. Montreal, yakın zamanda yeni Batman oyununun duyurusunu yapacak. Haber, daha önce Kotaku tarafından yapılan haberlerle de uyuşuyor.

DC çizgi roman evreninin en sevilen karakterlerinden birisi olan Batman, birçok kez oyunlarıyla da karşımıza çıktı. Öyle ki diğer örneklerine göre yüksek bütçeyle yapılan Batman serisi, bu oyunlar arasında en ön plana çıkan oyunlara yer verdi. Ancak bu seride gördüğümüz son oyun olan Batman: Arkham Knight, bundan 5 sene önce çıktı.

Oyuncular 5 senedir seriye eklenecek yeni bir Batman oyunu hakkında birçok şey duydu. Ancak bunlardan hiçbiri maalesef gerçeğe dönüşmedi. Önümüzdeki iki yıl içinde de yeni bir oyun çıkmazsa oyuncular, muhtemelen serinin sonlandığını düşünerek artık tüm umutlarını kesecekler.

Yakında yeni Batman oyunu duyurulabilir:

Ancak Gamereactor’ın haberine göre umutlarımızı kesmeye hiç de gerek yok. Zira habere göre Warner Bros. Montreal stüdyosu, bu yaz aylarının sonlarına doğru yeni bir Batman: Arkham oyunu duyuracak. Habere göre stüdyo aslında oyunu E3 konferansında duyuracaktı ancak bu konferans COVID-19 nedeniyle iptal olunca duyuru planları da suya düştü.

Gamereactor’ın yaptığı bu haber, daha önce Kotaku tarafından yapılan bir haberle de tamamen uyuşuyor. Kotaku’nun mart ayında yaptığı haberde Warner Bros. Games’in bu yıl iptal olan E3 konferansında yeni birer Batman ve Harry Potter oyunu hakkında konuşacağından bahsediliyordu.

Warner Bros.’un yeni bir Batman oyununu ne zaman piyasaya süreceği konusunda hâlâ bir fikre sahip olmasak da bu konuda olumlu yönde bazı duyumlar almak oyuncuları oldukça sevindirecektir. Belki de oyun yıllardır yapım aşamasındaydı ancak Warner Bros., oyunu saklamakta gerçekten de çok iyi bir iş çıkardı.

Warner Bros. Games Montreal stüdyosu, serinin üçüncü oyunu olan Batman: Arkham Origins’i geliştiren stüdyoydu. Bundan önce çıkan Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City, Rocksteady Studios tarafından geliştirilmişti. Bununla birlikte Batman: Arkham Knight da Rocksteady tarafından geliştirilmişti. Yani seri, yeniden Warner Bros. Games’in dönüş yapmasına da tanıklık edecek.