Hitman 3 Oyuncuları, Sunucu Sorunlarıyla Karşılaşıyor

World of Assassination üçlemesinin son serisi Hitman 3, oyunculara biraz sıkıntı yaşatmaya başladı. Oyuncular, yaptıkları görevleri kaydedemediklerini ve dolayısıyla ilerleyemediklerini dile getirdi. Oyunun yapımcısı IO Interactive, sorunun IOI hesapların çevrim içi hale getirilemediğinden kaynaklandığını açıkladı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen Hitman 3, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada satışa sunulmuştu. World of Assassination üçlemesinin son bölümü olarak yayınlanan oyun, Ajan 47’nin Providence olarak bilinen şeytani bir topluluğa karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Binlerce oyuncu büyük bir heyecanla oyuna başlamaya hazırlanırken, Hitman 3’ün yapımcısı IO Interactive, sunucularında bazı sorunlar yaşıyormuş gibi görünüyor. Yüzlerce oyuncu, oyuna kaydettiği yerden devam edemediklerini, tüm gelişimlerinin sıfırlandığını belirtti.

IOI hesapları çevrim dışı moddan çıkarılamıyor

Yeni çıkan her oyunda böyle sorunların yaşanması aslında son derece normal. Ancak Hitman 3 oyuncuları, gelişimleri kaydedemeyecekleri için oyunu satın alma ve oynama konusunda biraz çekimser davranmaya başladı. Sorun, şu anda oyuncuların haritalara ve görevlere ulaşmasını engellemiyor ancak oyuncular, yaptıkları görevleri kayıt altına alamıyor.

IO Interactive, sorunun IOI hesaplarının çevrim içi konuma getirilemediğinden kaynaklandığını belirterek, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu; "İlerlemeleri kaydetmenizi sağlayabilmek için IOI hesaplarını tekrar çevrim içi hale getirmeye çalışıyoruz. Sorun düzeldiği anda size buradan haber vereceğiz, bu yüzden resmi web sitemizi değil, Twitter sayfamızı F5’e basarak yenilemeye devam edin. Sorunun çözülmesini biz de en az sizin kadar çok istiyoruz.”