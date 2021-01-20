Hitman 3, Tüm Dünyayla Aynı Anda Türkiye'de Satışta

IO Interactive tarafından geliştirilen ve bir oyun efsanesi haline gelen Hitman'in son oyunu yayınlandı. Hikayeyi sona erdirecek olan Hitman 3, an itibarıyla dünya genelindeki tüm oyunseverler tarafından hem PC hem de konsollar için yayınlanmış durumda.

Pek çok oyunseverin büyük bir heyecanla beklediği o gün geldi çattı. Yıllar önce hayatımıza girip bir efsane haline dönüşen Hitman serisinin üçüncü ve son oyunu, an itibarıyla resmen erişilebilir oldu. Konsol sahiplerinin dijital mağazalardan, PC sahiplerinin ise Epic Games üzerinden erişebildikleri oyun, uzunca bir bekleyişin ardından nihayet yayınlandı.

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman 3, ilk kez geçtiğimiz haziran ayında, PlayStation 5 lansmanında gün yüzüne çıkmıştı. Geliştirici ekibin verdiği sözü tutmasıyla birlikte oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC sahiplerinin beğenisine sunuldu. Oyunun fiyatı biraz yüksek olsa da pek çok oyuncu, Hitman 3 için istenen bedeli ödeyecek gibi görünüyor.

Ajan 47, Londra'dan Dubai'ye kadar gidecek

Hitman 3, serinin ilk iki oyununda olduğu gibi Ajan 47'ye yüklenen suikast görevlerini içeriyor. Bu bağlamda oyuncular, Londra'dan Dubai'ye uzanan bir yolculuğa çıkıp, hedeflerini temizlemeye çalışacaklar. Oyunla birlikte oyunculara benzersiz grafikler, aksiyon dolu saatler ve herkesi içine çekecek bir kurgu sunulmuş olacak.

Oyunun fiyatı ne kadar?

Hitman hem PC hem de oyun konsolları için 2 farklı sürüm olarak satışa sunuldu. Bu bağlamda PC sahipleri, oyunun standart sürümüne 260 TL karşılığında sahip olacaklar. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri ise bu oyunu 499 TL karşılığında satın alabilecekler. Xbox Series X/S sahipleri de tıpkı PC sahipleri gibi bu oyuna, 260 TL ödeme yaparak sahip olabilecekler.

PC sahipleri, oyunun ilk iki oyununu satın almak zorunda değiller

Hitman 3'ün önemli özelliklerinden bir tanesi, serinin önceki oyunlarıyla Hitman 3 arasında sıkı bir bağ olması. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda PC oyuncularının, Hitman 3'ün önceki oyunlardaki bölümlerinde geçecek sahneleri için serinin ilk iki oyununa sahip olunması gerekmediğini açıklamıştı. Ancak burada kafa karıştıran bir husus söz konusuydu. Şöyle ki Hitman 1 ve Hitman 2 hem Steam hem de Epic Games'te, Hitman 3 ise sadece Epic Games'te yayınlanmıştı. Yani oyuncuların eski lokasyonlara nasıl ulaşacakları bilinmiyordu. Şirket, yaptığı son açıklamalarda eski oyunların satın alınmasına gerek olmadığına dair garanti verdi ancak bunun nasıl olacağı, şu an için bilinmiyor. Bu yüzden, eğer Hitman 1 ve Hitman 2'yi Steam'den satın aldıysanız ve bugün de Hitman 3'ü satın alıp eski oyunlardaki lokasyonlara nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız, serinin ilk iki oyununu Epic Games'ten yeniden satın almayın. Şirket, muhtemelen önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak ve bu kafa karışıklığını giderecektir.