Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızı Dwayne Johnson, Rust film setinde yaşanan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in öldüğü kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, kendi yapım şirketinde gerçek silah kullanılmayacağını söyledi.

Film ve dizi setlerinde gerçek silahların kullanılmasına yönelik zaman zaman tepkiler geliyordu. Öyle ki bazen önemli kazalar da yaşandı. Fakat geçtiğimiz haftalarda Rust filminin setinde yaşanan ve ölüme sebep olan kaza şimdiye kadar yaşanan kazalara benzemiyordu. ABD'de çekimleri devam eden “Rust” filminin setinde ünlü oyuncu Alec Baldwin, kullandığı kurusıkı tabanca ile yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurmuş ve ölümüne yol açmıştı.

Yaşanan olay sonrasında Baldwin, “O arkadaşımdı. Olayın yaşandığı gün onu yönetmen Joel ile yemeğe götürmüştüm. Çok iyi geçinen, birlikte film çeken bir ekiptik ve sonra bu oldu. Setlerde ara ara kazalar olur, ancak böyle değil. Bu trilyonda bir yaşanacak bir olay. Sabırsızlıkla polisin soruşturma hakkında elde ettiği bilgileri bekliyoruz” şeklinde konuşmuştu. Olayın ardından film ve dizi setlerinde gerçek silah kullanılmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. Ünlü oyuncular, yönetmenler ve şirketler bu konuya ilişkin geç de olsa duyarlılık göstermeye başladı.

Kendi yapım şirketinde gerçek silah kullandırtmayacak

Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızlarından Dwayne Johnson, Netflix’in şimdiye kadarki en pahalı filmi rekorunu kıracak olan ve başrollerini Ryan Reynolds, Gal Godot gibi yıldız isimlerle paylaştığı Red Notice filminin galasında, Rust film setinde yaşanan kötü kazaya ilişkin konuştu. Johnson, kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'da bir daha gerçek silah kullanmayacaklarını söyledi.

Johnson yaşanan kazayı korkunç bir olay olarak tanımlayarak Alec Baldwin’i senelerdir tanıdığını ve arkadaş olduklarını belirtti. Olayla ilgili konuşan Johnson açıklamasında, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" ifadelerine yer verdi.