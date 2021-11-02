Netflix'in İlk Mobil Oyunları Yayınlandı: İşte Tüm Oyunlar

Netflix, bir süredir hakkında çeşitli haberler duyduğumuz ve yolda olduğunu bildiğimiz oyun servisini duyurdu. Yarından itibaren kullanılabilir olacak olan 'Netflix Games', Netflix mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olacak.

Netflix'in oyun dünyasına dahil olacağı ve karşımıza platforma özel yeni oyunlarla geleceği uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Heyecanla ve merakla beklediğimiz bu adım nihayet gerçekleşti. Netflix Games, beş yeni oyunuyla resmi olarak duyuruldu.

Şu an için yalnızca Android kullanıcılarının oynayabileceği yeni Netflix Games oyunları, herhangi bir reklam ya da uygulama içi satın alma içermeyecek, üyeliklerde ek bir ücret talep edilmeyecek. Duyurulan beş yeni oyunun tamamı da mobil uygulama üzerinden indirilerek oynanabilecek. Oyunlar, bir süre sonra iOS'a da gelecek.

İşte Netflix Games'in 5 yeni oyunu:

Netflix mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yapan tüm kullanıcılar, oyunları ister çevrimiçi ister internete bağlı değilken oynayabilecek. Ayrıca bir Netflix üyeliğinde yer alan tüm profiller de oyunlara ayrı ayrı cihazlardan ve aynı zamanda erişebilecek. Android akıllı telefon kullanan kullanıcılar indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecekken tablet kullanıcıları ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunlara ''Kategoriler'' menüsünden ulaşabilecekler.

Çok sayıda dilde sunulacağı ifade edilen oyunlar, profilde seçili dil ayarına göre yayınlanacak. Eğer Türkçe dil desteği bulunmuyorsa, oyunların varsayılan dili İngilizce olacak. Oyunlar, çocuk profillerinde yer almayacak. Netflix Games'in tanıtılan ilk beş oyunu ise şöyle;