Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Şantiyelerin Yeni Şefi Olacak Tuşlu Akıllı Telefon HMD Terra M Duyuruldu (Bununla Cepheye Bile Gidilir)

HMD Global, sert koşullara dayanıklı olarak tasarlanmış dokunmatik desteği de bulunan Terra M isimli tuşlu telefonunu duyurdu.

Şantiyelerin Yeni Şefi Olacak Tuşlu Akıllı Telefon HMD Terra M Duyuruldu (Bununla Cepheye Bile Gidilir)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Farklı türlerden telefonlar tanıtmasıyla bilinen Finlandiyalı teknoloji devi HMD Global, şimdi de yepyen bir cihazla karşımıza çıktı. Şirket, Terra M olarak isimlendirilen tuşlu telefonunu resmen tanıttı. Bu telefon, çok sağlam bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulurken akıllı özelliklerle de geliyor.

HMD Globla Terra M modeli, 2000’li yıllardan hatırladığımız tuşlu telefonların tasarımına sahip. Ancak sadece tuşlu değil, aynı zamanda dokunmatik olarak da çalışabildiği aktarılmış. Sağlam yapısıyla sert ve hassas koşullara dayanıklı olarak üretilmiş.

HMD Terra M neler sunuyor?

hmd

Terra M modelinde** 2,8 inç boyutunda minik bir ekran** görüyoruz. Bu ekran dokunmatik desteğine sahip. Üstelik dokunmatik özellikleri eldivenle de çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Bunlar dışında yüksek ses çıkışlı bir hoparlöre, bas konuş ve acil durum tuşlarına da sahip olarak geliyor.

Cihazda önceden yüklenmiş kurumsal uygulamalar ve kullanıma hazır bir yazılım var. HMD, bu kompakt telefonu zorlu ve hassas koşullarda güvenilir iletişime ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarladığını belirtmiş. MIL-STD-810H gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup** IP68 ve IP69K sertifikalarına** sahip. 1,8 metreye kadar yüksekten sert düşüşlere dayanıklı.

aka

Bunlar dışında 4G, Wi-Fi, kablosuz erişim noktası, NFC, çift SIM, eSIM gibi özellikleri var. Cihazın Qualcomm’un Dragonwing QCM2290 işlemcisinden güç aldığını, 10 güne kadar pil ömrü sunduğunu da ekleyelim. 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak Terra M’nin fiyatı henüz açıklanmadı.

Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama! Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Telefon Satan Firmaları Mercek Altına Aldı: İşte Resmî Açıklama!
Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim