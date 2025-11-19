Şantiyelerin Yeni Şefi Olacak Tuşlu Akıllı Telefon HMD Terra M Duyuruldu (Bununla Cepheye Bile Gidilir)

HMD Global, sert koşullara dayanıklı olarak tasarlanmış dokunmatik desteği de bulunan Terra M isimli tuşlu telefonunu duyurdu.

Farklı türlerden telefonlar tanıtmasıyla bilinen Finlandiyalı teknoloji devi HMD Global, şimdi de yepyen bir cihazla karşımıza çıktı. Şirket, Terra M olarak isimlendirilen tuşlu telefonunu resmen tanıttı. Bu telefon, çok sağlam bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulurken akıllı özelliklerle de geliyor.

HMD Globla Terra M modeli, 2000’li yıllardan hatırladığımız tuşlu telefonların tasarımına sahip. Ancak sadece tuşlu değil, aynı zamanda dokunmatik olarak da çalışabildiği aktarılmış. Sağlam yapısıyla sert ve hassas koşullara dayanıklı olarak üretilmiş.

HMD Terra M neler sunuyor?

Terra M modelinde** 2,8 inç boyutunda minik bir ekran** görüyoruz. Bu ekran dokunmatik desteğine sahip. Üstelik dokunmatik özellikleri eldivenle de çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Bunlar dışında yüksek ses çıkışlı bir hoparlöre, bas konuş ve acil durum tuşlarına da sahip olarak geliyor.

Cihazda önceden yüklenmiş kurumsal uygulamalar ve kullanıma hazır bir yazılım var. HMD, bu kompakt telefonu zorlu ve hassas koşullarda güvenilir iletişime ihtiyaç duyan kuruluşlar için tasarladığını belirtmiş. MIL-STD-810H gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup** IP68 ve IP69K sertifikalarına** sahip. 1,8 metreye kadar yüksekten sert düşüşlere dayanıklı.

Bunlar dışında 4G, Wi-Fi, kablosuz erişim noktası, NFC, çift SIM, eSIM gibi özellikleri var. Cihazın Qualcomm’un Dragonwing QCM2290 işlemcisinden güç aldığını, 10 güne kadar pil ömrü sunduğunu da ekleyelim. 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak Terra M’nin fiyatı henüz açıklanmadı.