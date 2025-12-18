Epic Games'in ücretsiz verdiği Hogwarts Legacy 40 milyon satışa ulaştı

Hogwarts Legacy 40 milyon kopya barajını aştı. Bu rakamda, oyunun Epic Games Store’da ücretsiz verilmesinin etkisi önemli rol oynadı.

Hogwarts Legacy, dünya genelinde 40 milyonun üzerinde kopya sayısına ulaşarak dikkat çekici bir başarı yakaladı. Ancak bu rakamı değerlendirirken önemli bir detayı atlamamak gerekiyor: Oyun, Epic Games Store’da sınırlı süreyle ücretsiz dağıtıldı.

Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025

Epic’in ücretsiz kampanyası, oyunun milyonlarca yeni oyuncuya ulaşmasını sağladı. Bu durum, oyunun bilinirliğini ve uzun vadeli satış performansını ciddi şekilde yukarı taşıdı. Birçok oyuncu oyunu ücretsiz denedikten sonra farklı platformlarda satın almayı tercih etti.

Kısacası Hogwarts Legacy’nin yüksek satış rakamları sadece marka gücüyle değil, doğru zamanlanan ücretsiz dağıtım stratejisiyle de şekillendi. Bu örnek, Epic Games’in ücretsiz oyun politikasının satışları nasıl dolaylı olarak büyütebildiğini bir kez daha gösteriyor.