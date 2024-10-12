Geçtiğimiz yılın en çok satan oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy için Definitive Edition paketi piyasaya sürülecek.

Warner Bros'un satışlarıyla büyük başarı yakalayan popüler oyunu Hogwarts Legacy, önümüzdeki yıl "Definitive Edition" sürümüyle yeni içeriklerle geri dönmeye hazırlanıyor.

Oyun sektörünün bilinen isimlerinden Tom Henderson'ın aktardığı yeni bir rapora göre Hogwarts Legacy'nin Definitive Edition sürümünde oyunculara 10 ila 15 saatlik ek içerik sunulacak. Bu denli uzun içeriğin bir hikâye görevi, yeni yan görevler, çeşitli aktiviteler ve yeni kıyafetler gibi detayları içereceği belirtiliyor.

Yükseltme ücreti ne kadar olacak?

Hogwarts Legacy Definitive Edition'ın çıkış tarihi olarak 2025 yılı işaret edilirken, mevcut oyun sahiplerinin bu sürüme 20 ila 30 dolar civarında bir meblağ ödeyerek yükseltebileceği de ifade ediliyor.

Hogwarts Legacy, J.K. Rowling'e yönelik boykot girişimlerine rağmen büyük bir ticari başarı elde etti. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyun, 2023 yılının en çok satan oyunları arasında yer aldı ve günümüzde bile satış başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 24 milyon kopya satarak büyük bir popülariteye ulaşan oyun, önümüzdeki yıl Definitive Edition paketiyle satışlarını daha da katlamanın peşinde.

Warner Bros'un bu başarıyı devam ettirme arzusu da doğal olarak şaşırtıcı değil. Warner Bros Discovery CFO’su Gunnar Wiedenfels, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada devam oyununun öncelikleri arasında olduğunu ancak çıkış tarihinin birkaç yıl sürebileceğini söylemişti.

Peki siz Hogwarts Legacy Definitive Edition'ı satın almayı veya yükseltme yapmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.