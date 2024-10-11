Eurpoa Universalis IV'ün bazı ek paketleri ücretsiz olurken diğer ek paketler de büyük indirime girdi.

Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Europa Universalis IV için oyunseverlerin yüzünü güldürecek bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında Europa Universalis IV'ün bazı ek paketleri ücretsiz hâle geldi. Diğer ek paketler ve indirilebilir içeriklerde de büyük bir indirim başladı.

Steam oyun kütüphanesinde Europa Universalis IV olan Steam ve GOG kullanıcıları, şu ek paketleri ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek:

Rights of Man

Art of War

Common Sense

Digital Deluxe Upgrade

Europa Universalis IV nasıl bir oyun?

Strateji tutkunlarının yakından tanıdığı Europa Universalis IV, oldukça detaylı bir strateji oyunu. 1300'lerde başlayan oyunda seçtiğimiz toplumun yönetimini üstleniyoruz. Özellikle tarihsel tutarlılığı ile dikkat çeken oyun sık sık övgüler alıyordu.

Europa Universalis IV için Steam ve GOG mağazalarındaki indirim kampanyası ile birlikte ana oyunda ve ek paketlerde yüzde 90'a varan avantajlar söz konusu oluyor. Öte yandan oyunda Türkçe desteği bulunmadığını belirtelim.

Europa Universalis IV şu anda Steam ve GOG üzerinden 4.99 dolara satılıyor. Ücretsiz ek paketleri almak için temel oyuna da sahip olmak gerekiyor.