Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

2023 yılının en iyi oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, Xbox Store'da şu ana kadarki en düşük fiyatını gördü.

Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Portkey Games tarafından geliştirilen ve Harry Potter evrenini açık dünya aksiyon-RPG türünde deneyimleme imkânı sunan Hogwarts Legacy, Xbox Store’da önemli ölçüde indirime girdi.

Bu büyülü dünyada özgün bir karakter yaratıp büyü derslerine katılabileceğiniz, gizemli bölgeleri keşfedebileceğiniz ve tehlikeli yaratıklarla yüzleşebileceğiniz oyun, çıkışından bu yana geniş oyuncu kitlesi tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Hogwarts Legacy, 389,85 TL'ye düştü

2

Oyunun Xbox konsolları ve PC için yapılan indirim, aynı zamanda Hogwarts Legacy'yi şu ana kadarki en düşük fiyata düşürüyor. Normal satış fiyatı 2.599 TL olan Hogwarts Legacy şu an 389,85 TL fiyatla satın alınabiliyor. Deluxe Edition sürümünde ise herhangi bir indirim bulunmuyor.

İndirimli fiyat sınırlı süre geçerli olacağından elinizi çabuk tutmanızda fayda var fakat oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını hatırlatalım. Oyunun mağaza sayfasına buradan ulaşabilir ve indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

[30 Kasım] Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı [30 Kasım] Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim