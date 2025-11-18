Hogwarts Legacy, Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatı Gördü (Bu İndirim Kaçmaz)

2023 yılının en iyi oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, Xbox Store'da şu ana kadarki en düşük fiyatını gördü.

Portkey Games tarafından geliştirilen ve Harry Potter evrenini açık dünya aksiyon-RPG türünde deneyimleme imkânı sunan Hogwarts Legacy, Xbox Store’da önemli ölçüde indirime girdi.

Bu büyülü dünyada özgün bir karakter yaratıp büyü derslerine katılabileceğiniz, gizemli bölgeleri keşfedebileceğiniz ve tehlikeli yaratıklarla yüzleşebileceğiniz oyun, çıkışından bu yana geniş oyuncu kitlesi tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Hogwarts Legacy, 389,85 TL'ye düştü

Oyunun Xbox konsolları ve PC için yapılan indirim, aynı zamanda Hogwarts Legacy'yi şu ana kadarki en düşük fiyata düşürüyor. Normal satış fiyatı 2.599 TL olan Hogwarts Legacy şu an 389,85 TL fiyatla satın alınabiliyor. Deluxe Edition sürümünde ise herhangi bir indirim bulunmuyor.

İndirimli fiyat sınırlı süre geçerli olacağından elinizi çabuk tutmanızda fayda var fakat oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını hatırlatalım. Oyunun mağaza sayfasına buradan ulaşabilir ve indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.