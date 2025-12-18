Tümü Webekno
Kaçıran pişman olur: Hogwarts Legacy'yi ücretsiz almak için son saatler!

Epic Games, Hogwarts Legacy’yi PC için ücretsiz verdi. Kampanya bugün saat 19.00’da sona eriyor. Oyunu alanlar, süresiz olarak kütüphanesinde tutabilecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Epic Games, en popüler Harry Potter oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy’yi sınırlı süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya yalnızca PC kullanıcılarını kapsıyor ve Epic Games Store üzerinden geçerli.

Oyunu almak için tek yapılması gereken Epic Games hesabıyla mağazaya girip kütüphaneye eklemek. Bir kez alındığında oyun kalıcı olarak hesapta kalıyor ve daha sonra tekrar ücret ödenmiyor.

Normalde tam fiyatla satılan Hogwarts Legacy’nin ücretsiz verilmesi, Epic’in en dikkat çeken kampanyalarından biri oldu. Saat 19.00’dan sonra oyunun yeniden ücretli olacağı belirtiliyor, yani kaçırmak istemeyenler için son saatler.

