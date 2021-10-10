Hollanda hükümeti, çocukları meta haline getiren influencerlardan korumak için ebeveynler, pedagoglar ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çeşitli çalışmalar yürütüyor. Devlet Bakanı Dennis Wiersma, çocuk sömürüsünün tespit edilmesi halinde hem ailelere hem de markalara yaptırım uygulanacak çalışmayı anlattı.

Günümüzde markalar, en yaygın ve belki de en güçlü pazarlama şekli olarak takipçi sayısıyla, popülerliğiyle sosyal etkisi yüksek olan insanlarla iş birliği yöntemini tercih ediyor. Bu aracısız, patronsuz marka ile kişinin anlaşmasıyla yapılan reklamlar da oldukça ciddi bir gelir sağlıyor. Ülkemizde ve dünyada da birçok insan YouTube ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya araçlarıyla "Influencerlık" yapıyor. Ancak bu içeriklerde yer alan çocukların bireysel haklarının göz ardı edildiğine sık sık şahit oluyoruz.

Hollanda hükümeti, çocukları sosyal medya platformalarında ürün tanıtımı yapan "influencerlara" karşı korumak için yasal düzenlemeler yaptığını açıkladı. Devlet Bakanı Dennis Wiersma, influencerların çocuk sömrüsüne katkısı hakkında düşüncelerini ifade etti.

Hollanda Hükümeti'nin çocukları korumaya yönelik çalışması duyuruldu

Hollanda sosyal konularla sorumlu Devlet Bakanı Dennis Wiersma, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında internet tanıtımlarındaki çocuk işçiliği ve çocuk sömrüsü hakkında konuştu. Bakan Wiersma, çocukların YouTube’taki vloglarda ya da İnstagram'da ürün tanıtım paylaşımlarında bir meta haline getirildiğini ve bunun gizli bir çocuk işçiliği ve çocuk sömrüsü sorununu ortaya çıkarttığını söyledi.

Hollanda’da televizyon programlarında ya da reklamlarda, 13 yaşından küçük çocukların ticari kazanç sağlanan bir konumda yer alabilmesi için Sosyal İşler ve Çalışma Müfettişliği (SZW)’nden özel izin almak gerekiyor. Ancak sosyal medya platformlarında içerik üreten ve bundan gelir elde eden aileler çocukları için böyle bir izin söz konusu değil, çocuklar aileleri için bir reklam malzemesi haline geliyor. Bakan Wiersma, paylaşımların resmi makamlardan izinsiz sürdürüldüğüne ve bu alandaki çocuk işçiliği ve çocuk sömrüsünün gizlendiğine dikkat çekiyor.

Hem ailelere hem de markalara yaptırım uygulanacak

Hollanda hükümeti çocukların bireysel hakları ve sömürüden zarar görmemeleri için hazırlanan yeni düzenlemeler yapacak. Çalışmalarını ebeveynler, pedagoji uzmanları ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla iletişim halinde sürdürecek.

SZW Müfettişliği'nin hazırladığı düzenlemeyle, yılbaşından itibaren ulusal çapta bir ihbar ve yardım hattı kurulacak. Sosyal medyada çocuk sömürüsü ile ilgili şikayetler bu hat sayesinde ilgili kurumlara bildirilecek. Uygunsuz bir durumun tespit edilmesiyle, hem çocukları bir araç haline getiren influencerler hem de reklam veren şirketlere yaptırım uygulanacak.