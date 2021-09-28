Dunkin Ducks adlı sosyal medya hesaplarıyla devasa bir takipçi kitlesine ulaşmış olan ve bu hesaplar üzerinden ayda 4.500 dolar kadar gelir elde eden ördekle tanışın. Ördeğin sahibi Krissy Ellis, Munchkin adlı ördeğini "dünyanın en şımarık ördeği" şeklinde tanımlıyor.

İçinde bulunduğumuz zamanlarda teknolojinin birçok şeyi dijitalleştirmesinin de katkısıyla gelir elde etmenin farklı yollarının türediğini görüyoruz. Buna en basit örnek olarak YouTuber’lığı ya da sosyal medya influencer’lığını gösterebiliriz. Bunlar ve bunlara benzer sektörlerde çalışan kişiler, duyunca kulağa garip gelen miktarlarda kazançlar elde edebiliyorlar.

Bu da halihazırda bildiğimiz çoğunlukla büyük olan markaların bu kişileri bir nevi reklam yüzü olarak seçmesinden kaynaklanıyor. Yakın zamana kadar bu gibi kazanç yollarını büyük ölçüde sadece televizyon dünyasında görüyorduk. Şimdiyse internet, bu konuda kendini gösteriyor. Karşınızda bu yolla evine ekmek götüren bir influencer: Munchkin

"Ayda 4.500 dolar kazanan ördek mi olur?" demeyin:

Eğer yoğun olarak TikTok ya da Instagram kullanıyorsanız, Munchkin’e denk gelmiş olma ihtimaliniz yüksek. TikTok’ta 2,7 milyon, Instagram’da ise 245 bin takipçiye sahip olan Munchkin adlı ördek, markaların da sevilen yüzü olmayı başarmış gibi görünüyor. Ayda 4.500 dolar kazanan ördeğin 20 yaşındaki sahibi Krissy Ellis’in bu durum hakkında açıklamaları bulunuyor.

Başlarda yaptığı paylaşımların ardından markaların kendisine ulaştığını söyleyen Ellis, bir içerik oluşturup yayınlayarak yaklaşık yarım saatte, bir markette geçireceği 40 saatlik mesai sonucunda kazanacağından daha fazla kazandığını söyledi. Bunun yanında Ellis, birçok kişinin başta kendisiyle dalga geçtiğini, fakat şimdi arkadaş olmak istediklerini de belirtti.

“Bir gün zorbalığa uğradığınız şey, insanların sizi sevmesinin nedeni olacak” dedi ve ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşmanın zor olacağını, fakat buna kesinlikle değeceğini söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.