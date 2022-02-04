Geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'ın Getir'i de kapsayan depo açma yasağı, Hollanda'nın ikinci büyük şehri Rotterdam'da da alındı. Getir, karar üzerine açıklamada bulundu.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde geçtiğimiz haftalarda ilginç bir karar aldı. Amsterdam şehir yönetimi, aralarında Türk şirket Getir’in de olduğu hızlı kurye ile alışveriş sistemlerine yönelik bir yasak getirdi. Bu yasak kapsamında Getir, Gorillas, Fling ve Zapp gibi platformların şehirde ‘siyah mağaza’ olarak tanımlanan depolama merkezlerini açmasının önüne geçildi.

Şehir yönetimi, yasağın gerekçesi olaraksa kuryelerin dağıttığı ürünlerin depolandığı ve şehrin birçok bölgesinde açılan bu mağazaların hem gürültü hem de filmli cam kullanılması nedeniyle görüntü kirliliği oluşturduğunu sunmuştu. Amsterdam’da alınan bu kararın aynısı Hollanda’nın bir büyük kentinde daha alındı.

'Umarsızca' motosiklet kullanımı ve filmle kapalı mağazalar nedeniyle yasak geldi:

Hollanda’nın nüfus bakımından en büyük ikinci şehri olan Rotterdam, Getir gibi hızlı kurye ile sipariş şirketlerinin bir yıl boyunca depolama mağazası açmasını yasakladı. Rotterdam Şehir Konseyi’nden Roos Vermeij, yaptığı açıklamada “Herkes onları şimdiden biliyor. Filmle kapalı mağazalar, caddelerde trafik, umarsızca motosiklet kullanma ve bekleyen şoförlerin gürültüsü..” ifadelerini kullandı. Vermeij, hızlı sipariş ile ilgili bir sorun olmadığını, fakat bunların yapılmasının çok rahatsız edici olduğunu söyledi.

Getir yetkilileri, Rotterdam’ın aldığı bu kararın ardından bir açıklama yaptı. Yetkililer, “Sadece Hollanda’da 1.500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz lokasyonlarımızı dikkatlice seçip tamamen elektrikli araçlarla gürültü yapmadan siparişleri gönderiyoruz.” açıklamasında bulundu. Getir’in Hollanda’da teslimat için kullandığı araçlar şu şekilde: