Hollanda'da 2017 yılında kazı çalışmalarının başlatıldığı bölgede tarihe ışık tutan bir keşfe imza atıldı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde, binlerce yıl öncesindeki topluluklara ışık tutan büyük bir keşfe imza atıldı. 2017 yılında şehrin güneydoğusundaki küçük bir kasabada başlayan kazılarda “Hollanda’nın Stonehenge’i” bulundu.

Bölgede bulunan kalıntılar, yaklaşık 4000 yıl önce inşa edildiği belirlenen ve dini törenler için kullanılan bir alan idi. Alanda, 60 insanın gömüldüğü bir tümülüs ve o yıllarda sadece Mezopotamya bölgesinde üretilen tek bir cam boncuk gün yüzüne çıkarıldı.

Güneş saati olarak kullanılan mezarlık:

Bölgenin o zamanlarda nasıl ögzüktüğüne dair illüstrasyon.

60 erkek, kadın ve çocuğun kalıntısına ev sahipliği yapan ve üzerine toprak yığılarak inşa edilen 20 metre çaplı tümülüs, içinde bazı geçitler de barındırıyordu. Bu geçitlerin görevi ise bambaşkaydı.

Zamanın insanları, geçitleri en uzun ve en kısa günlerde geçitlere Güneş ışığı yansıyacak şekilde inşa etmişti. Aynı zamanda tümülüsün kendisi de bir Güneş saati olarak görev yapıyordu. Bu saat sayesinde insanların festivaller ve hasat zamanları gibi önemli zamanları takip edebildikleri paylaşıldı.

Üstelik bulunan tek tümülüs bu da değildi. Bilim insanları, yakın çevrede iki küçük tümülüs daha keşfetti. Bulunan bu üç tümülüsün 800 yıl boyunca mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi.

Bir diğer sürpriz ise Mezopotamya’ya işaret ediyor:

Bölgede imza atılan bir diğer keşif ise günümüzden 4000 yıl önce, Mezopotamya’da üretilen bir cam boncuk idi. Bilim insanları, cam boncuğun Hollanda’da üretilmediğini, 5 bin yıllık bir yolculuk sonrasında Mezopotamya’dan bölgeye getirildiğini ifade etti.