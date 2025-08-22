2019 yılında duyurulan ve Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun olarak tarihe geçen Hollow Knight: Silksong'un çıkış tarihi resmen açıklandı. Merakla beklenen oyun çok yakında sevenleriyle buluşacak.

Aksiyon macera türünde çok sevilen oyunlardan olan Hollow Knight'ı hatırlar mısınız? Geliştirici ekip, bu oyunun gördüğü büyük ilgi üzerine ikinci versiyon üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak yıllardır geliştirme aşamasında olan oyun, bir türlü hayata geçirilememişti. Oyun, bu süreçte ise Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun olarak tarihe geçmişti. Şimdiyse "Hollow Knight: Silksong" olarak bu isimle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Hollow Knight: Silksong'un geliştiricisi Team Cherry, YouTube'da yayımladığı bir video ile sesizliğini bozdu. Yayımlanan video, merakla beklenen oyunun çıkış tarihini gözler önüne serdi. Eğer bu saatten sonra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz ise Hollow Knight: Silksong, 4 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

İşte Hollow Knight: Silksong için yayımlanan yeni fragman:

Team Cherry'nin kurucu ortaklarından Ari Gibson tarafından yapılan açıklamaya göre ekip, yıllar boyunca hiçbir takılma olmadan çalışmaya devam etmiş. Ancak çok küçük bir ekip olduklarından bahseden Gibson, oyun geliştirmenin çok zaman aldığını ve bundan kaynaklı olarak da sürecin bu kadar uzadığını ifade ediyor. Ekibin diğer kurucu ortağı William Pellen ise Hollow Knight: Silksong için çalışmaların bitmediğini, içerik eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Serinin ilk oyunu olan Hollow Knight, bir platform oyunuydu. Serinin ikinci oyununda bu durum değişmeyecek. Oyuncular, en az ilk oyundaki kadar eğlenceli bölümlerde yepyeni düşmanlara karşı mücadele edecekler. Hollow Knight: Silksong, PC sürümüne ek olarak Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox'ta da oynanabilecek.