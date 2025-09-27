Ortalığı Kasıp Kavuran Hollow Knight: Silksong'un Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ve çıkışından bu yana yüz binlerce oyuncu tarafından oynanan Hollow Knight: Silksong'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Bağımsız oyunlar arasında en çok beklenen yapımlardan biri olan Hollow Knight: Silksong, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü.

İlk oyunun başarısının ardından geliştirici Team Cherry'nin bu yeni projesi, oyuncuları bir kez daha gizemli ve tehlikeli topraklara davet ediyor. Bu sefer, ilk oyundan tanıdığımız çevik savaşçı Hornet'in başrolde olduğu yepyeni bir macera bizleri bekliyor. Hollow Knight: Silksong'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Hollow Knight: Silksong fragmanı

Hollow Knight: Silksong konusu

Hollow Knight: Silksong, ilk oyundaki olayların ardından, Hallownest'in prensesi ve koruyucusu olan Hornet'in, yakalanıp hiç bilmediği Pharloom adında yeni ve gizemli bir krallığa getirilmesiyle başlıyor. İpek ve şarkıyla yönetilen bu krallıkta Hornet, hem esaretten kurtulmak hem de bu yeni toprakların sırlarını çözmek zorundadır.

Yolculuğu boyunca yeni dostlar ve düşmanlarla karşılaşacak, krallığın en tepesindeki parlayan kaleye ulaşmaya çalışırken aynı zamanda geçmişiyle ilgili kadim sırları da açığa çıkaracaktır. Oyuncular, Hornet'in bu kişisel yolculuğuna tanıklık ederken Pharloom'un dört bir yanına dağılmış gizemleri ve tehlikeleri keşfedecekler.

Hollow Knight: Silksong nasıl bir oyun?

Hollow Knight: Silksong, ilk oyun gibi Metroidvania türünde bir 2D aksiyon-macera oyunudur ancak bu yeni oyunda, ana karakter Hornet'in getirdiği yeniliklerle oynanış mekanikleri daha da çeşitleniyor. Hornet, ilk oyundaki Knight karakterine göre çok daha hızlı ve akrobatik bir yapıya sahip. Bu da oyunun dövüş ve platform mekaniklerinin daha dinamik ve dikey odaklı olmasını sağlıyor.

Oyunda 100'den fazla yeni düşman ve boss bulunuyor. Hornet, iğnesini kullanarak kendine özgü hareket setleriyle savaşırken, aynı zamanda ipek gücünü kullanarak çeşitli yetenekler ve aletler üretebiliyor. Bu "crafting" sistemi, oyuncuların farklı durumlara ve düşmanlara karşı kendi stratejilerini oluşturmalarına olanak tanıyor. Oyuncular, mercan ormanlarından yosunlu mağaralara, yaldızlı şehirlerden sisli bozkırlara kadar uzanan geniş ve birbiriyle bağlantılı bir dünyayı keşfedecekler.

Hollow Knight: Silksong çıkış tarihi

Yıllardır merakla beklenen Hollow Knight: Silksong'un çıkış tarihi Gamescom'da 4 Eylül 2025 olarak açıklanmıştı. Uzun bir geliştirme sürecinin ardından Team Cherry ekibi 4 Eylül'de oyunu oyuncularla buluşturdu.

Hollow Knight: Silksong hangi platformlarda var?

Hollow Knight: Silksong, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek şekilde birçok platformda yayımlandı. Oyunun çıktığı platformlar şunlar:

PC

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat PC (Steam) 7.99$ PS4 & PS5 (PlayStation Store) 849 TL Xbox One & Series X/S (Xbox Store) 287,50 TL Nintendo Switch & Switch 2 (Nintendo Shop) 19.99$

Hollow Knight: Silksong sistem gereksinimleri