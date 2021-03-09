Tom Scott isimli YouTuber, gerçek hayattaki patlamalar ile Hollywood patlamaları arasında neden büyük farklar olduğunu açıkladı. Yardım aldığı bir mühendis ile etkileyici bir deney gerçekleştiren YouTuber'ın videosuna göre farkın tek bir nedeni var.

Bilim ve teknoloji gibi konularda ilgi çekici içeriklere sahip olan Tom Scott, son videosunda çok dikkat çekici bir konuyu ele aldı. Bu konu, Hollywood filmlerinde yaşanan patlama sahnelerinin gerçek hayattakilere neden benzemediğiydi. Video için bir de mühendis ile bir araya gelen Scott, izlerken görsel şölen yaşatan bir içeriği üretmiş oldu.

Videoda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stephen Miller, Hollywood filmlerinde istenen esas şeyin güzel görüntü olduğunu, hasar konusunda ise minimal etkiye sahip olmasını istediklerini ifade ediyor. Video içerisinde PETN (pentaeritritol tetranitrat) tabanlı bir plastik patlayıcı olan Semtex 1A'yı patlatan ekip, normal koşullarda askeri alanda kullanılan bu patlayıcının görünüm açısından zayıf olmasına rağmen, verdiği hasarın üst düzey olduğunu söylüyor. Aslında az sonra izleyeceğiniz videodaki ilk patlama bile pek çok şeyin anlaşılabilmesini sağlayacak türden.

Videoya göre gerçek bir patlamanın görüntüsü şu şekilde

Miller, gerçek patlamalarla Hollywood filmleri arasındaki farkın esas sebebinin, bir torba benzin olduğunu ifade ediyor. Film çekimleri sırasında daha az miktarda patlayıcı kullanıldığını ancak patlamanın gerçekleştiği noktaya bir torba benzin koyulduğunu söyleyen mühendis, patlama anında yanmaya başlayan benzinin hem büyük ve rengi sarıya çalan alevler oluşturduğunu hem de simsiyah dumanlar çıkardığını, böylelikle de benzersiz bir görüntünün açığa çıktığını söylüyor.

Hollywood filmlerindeki patlama sahnelerinde ortaya çıkan görüntü ise şöyle

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Hollywood filmlerindeki patlama sahneleri, görsel açıdan adeta bir şölen yaşatıyor. Ancak bu şölen, hasar verme açısından da Semtex 1A'nın yanına bile yaklaşamıyor.

Tüm bunları özetlemek gerekirse, Hollywood filmlerindeki patlama sahneleri ile gerçek hayattaki patlamaların farklı olmasının tek nedeni, bir torba benzin...

İşte patlamalar arasındaki farkı gösteren o video