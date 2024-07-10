Apple HomePod akıllı hoparlör, bir ailenin köpeği yanlışlıkla yangın çıkartınca aileyi kurtardı.

ABD'de bulunan Colorado Springs İtfaiyesi, 26 Haziran'da bir evde yangın olduğuna dair bir ihbar aldı. Yangın ihbarını gerçekleştiren ailenin, Apple HomePod'un "yüksek sıcaklık" uyarısı üzerine harekete geçtiği ortaya çıktı. Böylece ailenin evi kurtulmuş oldu.

Buradaki esas ilginç nokta ise HomePod'un yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunabilecek bir özelliği bulunmuyor. Cihazı harekete geçiren ise muhtemelen Ses Tanıma özelliği oldu. Yangın ya da karbonmonoksit alarmının sesini duyan HomePod, bu sesi tanıyarak ev halkını olası tehdide karşı uyardı. Ailenin asıl alarmın farkına neden varmadığı ise bilinmiyor.

Yangını köpek çıkarmış

Şans eseri HomePod bildirimi ile durumun farkına varan aile itfaiyeyi aradı ve yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Aile dumandan dolayı biraz zarar görse de ciddi bir yaralanma olmadan olayı atlatmayı başardı. Yangına ise ailenin köpeğinin yanlışlıkla fırını çalıştırarak sebep olduğu ortaya çıktı.

Akıllı sistemler bu tür durumlarda risklerin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor ve tehlike anında da uyarılarda bulunabiliyor. Bu olayda da Apple HomePod'un ses tanıma özelliğinin faydası ortaya çıkıyor.

Apple HomePod'da ses tanıma özelliğini aktifleştirmek için iPhone ya da iPad üzerinde Home uygulamasına girmek gerekiyor. Bu uygulamada "Daha fazlası" sekmesinden "Güvenlik&Gizlilik" bölümünden "Ses Tanıma" kısmına girip "Duman ve CO Alarmı" özelliğini aktifleştirerek özellik kullanılabiliyor.