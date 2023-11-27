Özel konsept otomobiller geliştiren Japon modifiye şirketi Mitsuoka, son olarak Honda Civic'i bir Dodge Challenger'a dönüştürdüğü konsepti M55'i tanıttı.

Dodge Challenger'ın güncel versiyonu yakında emekliye ayrılacak olsa da aracın görünüşünü sevenler için Japon üretici Mitsuoka âdeta yardıma koşuyor. Görünüşü diyoruz çünkü Mitsuoka sadece araçların dış görünüşleriyle ilgileniyor. Bütün bu gösterişli donanımı kazıdığımızda ise bir Honda Civic ile karşılaşıyoruz.

Önden Dodge Challanger, içeriden Civic

Firmanın 55. yılı için tasarlanan aracın önden görünüşü, yuvarlatılmış dikdörtgen şeklindeki ızgarası ve dört yuvarlak farıyla Challenger'ı andırıyor. Bu ızgaranın etrafında da yine klasik Amerikan otomobillerinde gördüklerimize benzer parlak bir metal çerçeve bulunuyor.

Yandan baktığımızda ise araç, aslında bir Honda Civic olduğunu belli ediyor. Kapılar, pencereler ve tavan, Japon otomobil devinin popüler modeline büyük benzerlik gösteriyor. Mitsuoka, iş yandan görünüme geldiğinde büyük oranda Civic görünümünü koruyor. Arka kısımda ise arka cam gölgelikleri, bir rüzgarlık ve oval arka lambaların bulunduğu siyah panel göze çarpıyor.

Aracın içi ise büyük oranda Civic'le aynı ancak direksiyonda Mitsouka markasını görüyoruz. Ön panel ve konsolda da daha klasik Amerikan tasarımlarına yakın, özel bir tasarım karşımıza çıkıyor. Düğmeler ve dokunmatik ekran ise Honda'nın orijinal Civic modelleri ile aynı.

Kaputun altında Hellcat motor bekleyenlere kötü haber

Aracın içinde Civic'lerde gördüğümüz 1,5 litrelik dört silindirli motor yer alıyor. Turbo şarjlı bu motor 180 beygir güç ve 241 Nm tork üretiyor. Altı ileri şarjlı ve önden çekişli araç, standart Challenger'den çok daha az güç üretecek.

Mitsuoka, yaptığı açıklamada M55'in üretim nedenini sadece şirketin 55. yılını kutlamak olarak açıkladı ve bu konsept aracı üretime sokmayı planlamıyor. Araç seri üretime girse bile Türkiye'ye gelmesi pek olası gözükmüyor.