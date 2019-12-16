Ülkemizde bulunan Honda hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Türkiye’nin gözde arabalarından olan ve çok fazla talep edilen Honda S2000, 2020 yılında yeni parçalarıyla beraber sevenleriyle tekrar buluşuyor.

Yeni yıl yaklaştıkça markaların yeni hamleleri de duyuruluyor. Küresel pazarda önemli bir yere sahip olan Honda, eski serisi olan ‘Honda City’nin yenilenmesi haberini duyurduktan sonra asıl duyuruyu yaptı. Yapılan bu duyurulardan sonra yeni yılın ilk önemli fuarı olan Tokyo Auto Salon, Honda hayranları tarafından dört gözle beklenmeye başlandı.

Gelecek yıl Honda S2000, 20. yaşını kutluyor ve Japon otomobil üreticisi Ocak 2020'yi işaret ederek bu araç için bir haber duyurdu. Honda, hayranlarının favorisi olan S2000'i yenilenen yüzüyle tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İşte 20. yıla özel Honda S2000:

Ne yazık ki Honda, yenilenmiş S2000’in sadece bir görselini yayınladı. Şirketin bulunduğu açıklamalara göre yapılan değişikliklerde; tamponlar, ışıklandırma grupları, aynalar, güncellenmiş süspansiyon ve geliştirilmiş ses sistemi gibi noktalar yer alıyor. Yine de Japon otomobil üreticisinin yayınladığı bu fotoğraf, bu güncellemeleri tam anlamıyla yansıtmıyor. Ocak ayında yapılacak olan lansman daha detaylı bir inceleme içerecektir.

‘EK9 Civic Type R’ için de bir duyuru var:

Ünlü otomobil üreticisi, klasik Honda hayranlarını unutmadı ve Honda S2000’nin yanında bir bomba daha patlattı. Honda, 1998 ile 2000 yıllarında üretilen ‘EK9 Civic Type R’ modeli için de yeni aksesuarlar üreteceğini açıkladı.

Bu haberler birlikte Honda, kullanıcılarını heyecanlandırdı ve sevindirdi. Otomobil üreticisi, şu anda detaylara fazla ışık tutmuyor fakat ocak ayında olacak olan otomobil fuarında tüm detaylara hâkim olacağız gibi görünüyor.

Geçtiğimiz 2018 senesinin başında, bir Honda yöneticisinin yaptığı açıklamada Honda S2000 modelinin fişinin çekildiğini söylemişti. Markanın bölgedeki ürün planlama yöneticisi olan Hayato Mori, bir haber ajansına yaptığı açıklamada Japon firmanın, aracı geri döndürmek için yaptığı planlamaları çöpe attığını belirtmişti. Bunun nedenini ise SUV modellerinin, spor modellere oranla daha çok para kazandırması olarak açıklamıştı. Yeni gelişme, Honda'nın konuyu tekrar gözden geçirdiğini gösteriyor.