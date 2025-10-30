Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı otomobili olacak Super-ONE'ı duyurdu. Hot hatch tipindeki araç, küçük boyutuna rağmen iyi performans verebilecek.

Otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan olan Japonya merkezli Honda, elektrikli araçlar konusunda da hamlelerini artıran markalar arasındaydı. Şimdi ise şirket, dün başlayan Tokyo Otomobil Fuarı kapsamında “Super-ONE” ismi verilen küçük elektrikli hot hatch tipindeki aracını tanıttı.

Super-ONE, Honda’nın bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak nitelendiriliyor. Etkinlikte ilk prototipi gösterilen aracın küçük ve şirin bir tasarımı var. Şirketin aktardığına göre Super-ONE, kullanıcılara yepyeni bir sürüş deneyimi sunacak.

Karşınızda Honda Super-ONE

Honda Super-ONE otomobili, şirketin geçmişte gördüğümüz retro görünümlü elektrikli arabası N-One’dan ilham alan bir görünüme sahip. Araç, “Boost Modu” isimli onu benzerlerinden ayıran bir modla geliyor. Bu mod etkinleştirildiğinde Super-ONE’da simüle edilmiş 7 ileri şanzıman ve ek aktif ses kontrol sistemi aktifleşiyor. Bu şekilde benzinli **motorların sarsıntıları, vites geçişleri ve sesleri simüle edilerek **edilerek tıpkı güçlü bir benzinli araba kullanıyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz.

Maalesef Super-ONE isimli otomobille alakalı öyle çok fazla başka detay yok. Şirket, aracın teknik bilgilerini, performans verilerini, menzilini ve diğer detaylarını paylaşmamış. Yalnızca iç ve dış mekânından görüntüler ve Boost Mode ile ilgili bilgiler var. Aracın çıkış tarihi yaklaştığında daha fazla bilginin geleceğini tahmin edebiliriz.

Küçük olmasına rağmen beklentilerin üzerinde performans sunacağını da söylemek mümkün. Eğer rekabetçi olacaksa en az 250-300 km arasında bir menzili sunması gerekiyor. BYD Atto 1 ve Hyundai Inster gibi benzer araçlar bu civarlarda menzile sahip.

İç mekânına baktığımızda şirketin modele özel olarak tasarladığı spor koltukların yer aldığını görüyoruz. Buna ek olarak orta kısımda bir bilgi-eğlence ekranı var. Ayrıca tamamen yeni olan gösterge paneli de dikkat çekiyor. Bunların da detayları maalesef henüz yok.

Honda Super-ONE otomobili, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Aracın Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya ve bazı diğer Asya-Pasifik bölgelerinde sunulacağı aktarılmış. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Fiyatının ise 35 bin dolar civarlarında olabileceği söyleniyor.