Tamamen Elektrikli Toyota Corolla Konsepti Resmen Tanıtıldı: İşte Fütüristik Tasarımı ve Özellikleri

Toyota, 13. nesil Corolla'nın ilk gösterimini yaptı. Tamamen baştan yaratılan otomobil, elektrikli versiyona da sahip olacak. İşte bugüne kadarki tüm Corolla modellerini unutturacak yeni konseptin tasarımı ve özellikleri...

Japon otomobil devi Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı etkinlikleri kapsamında bomba bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, 13. nesil Corolla'nın ilk gösterimini resmen yaptı. Şimdilik elektrikli olarak karşımıza çıkan ancak gelecekte hibrit ve benzinli versiyona da sahip olacak yeni Corolla, henüz konsept aşamada olsa da gören herkesi kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte tamamen yeni Corolla'ya yakından bakalım.

İlk kez 1966 yılında tanıtılan ve bugüne kadar 55 milyondan fazla satarak dünyanın en çok satan otomobili olarak tarihe geçen Corolla, hemen her gövde tipinde üretildi. Şirket, 13. nesil Corolla'da da sedan gövde tipini benimsemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu otomobil, daha önce üretilen tüm Corolla'lardan farklı olacak. 21 inç boyutlu dev jantlar, sert hatlar ve LED destekli farlar gibi tasarım detayları, Corolla'yı unutulmaz yapmaya devam edecek.

Karşınızda yeni Toyota Corolla konsepti

Toyota Corolla konseptinin ön kısmında tamamen kapalı bir ızgara tasarımının benimsendiğini görüyoruz. Bir ışık barının bulunduğu otomobil, dikey olarak yerleştirilmiş LED'lerle destekleniyor. Sportif görünümlü yan aynalar, gövdeye yarı gömülü kapı kolları ve arka kısımda gördüğümüz ışık barı şeklindeki aydınlatma tasarımı, arka kısımda da benimsenmiş olan sert çizgilerle tamamlanmış durumda.

Yeni Toyota Corolla'nın iç tasarımı da bugüne kadar gördüğümüz tüm Corolla örneklerini unutturacak türden. Sürücü odaklı bir kokpit tasarımının yer aldığı Corolla, fiziksel butonlardan ve mevcut sürümdeki tüplü televizyon benzeri bilgi-eğlence ekranında kurtulmuş durumda. Orta konsolda Corolla'nın minyatürünün oluşturulduğu bir vites değiştirici bulunan otomobil, sade ancak modern ve etkileyici bir kabine sahip olacak.

Haberimizin başında yeni Corolla'nın hem elektrikli hem benzinli hem de hibrit versiyonlara sahip olacağından bahsetmiştik. Toyota, bu motor seçeneklerinin özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şu bir gerçek ki Toyota, 13. nesil Corolla'da tamamen yenilediği motor ve şanzıman seçenekleri sunacak. Bu detaylar, otomobilin seri üretime hazır hâle geldiği dönemde açıklanacak.

Şimdi gelelim en önemli meseleye. Toyota, 13. nesil Corolla'nın üretim versiyonunda burada bahsettiğimiz bazı tasarım özelliklerini değiştirebilir. Neticede burada gördüğümüz otomobil Corolla'nın konsept versiyonu. Ancak bu konuda konuşmak için oldukça erken. Şirket, yapacağı çalışmalar sonucunda konsept versiyonda gördüğümüz hangi özelliklerden vazgeçeceğine kendisi karar verecek.

Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Corolla konseptinin küresel lansmanına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak 12. nesil Corolla'nın 2018-2019 döneminden beri piyasada olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bu otomobilin artık ufukta göründüğünü rahatlıkla dile getirebiliriz. Kesin bir şey yok ancak 2026'nın sonu veya 2027'nin başı, 13. nesil Corolla için muhtemel lansman tarihi olabilir.