Honda, Türkiye Fabrikasının Satıldığı İddiasını Reddetti

Honda’nın Türkiye’deki üretim tesisi hakkındaki satış iddialarıyla ilgili Honda Türkiye’den açıklama geldi. Şirket, satışla ilgili net bir gelişmenin olmadığını, pek çok tarafla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Japon otomobil devi Honda’nın önümüzdeki sene Türkiye’deki üretimini durduracağı için Gebze’deki fabrikasının satışıyla ilgili dün ortaya çıkan söylentilere dair Honda'dan cevap geldi. Honda Türkiye'nin ortaya çıkan iddialara dair yaptığı açıklamada, “Şu an satışla alakalı net bir durum yok, çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üreten Honda, 2019 yılında yaptığı açıklamada İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde üretimi durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Markanın global üretim stratejisi sebebiyle alındığı söylenen bu kararın 2021’in eylül ayından itibaren geçerli olacağı ifade ediliyordu. Fabrikanın satın alınması ile ilgili olarak ilk başta yerli elektrikli otomobili üretecek TOGG’un bir adım atması bekleniyordu, ancak sonrasında başka bir markanın bu tesislerde üretim yapacağı söylendi.

Son olarak ise SBK Holding'in iştiraki Hexagon Mühendislik adına fabrikayı satın almak istediği öne sürüldü. Bunun dışında SBK Holding’in Karsan’ın çoğunluk hissesine sahip olduğuna dair bir söylentiyle ilgili olarak firma tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, çoğunluk hissesi iddiaları yalanlanmıştı.

Honda Türkiye: Görüşmelerimiz devam ediyor

Honda Türkiye’nin satışını gerçekleştireceği üretim tesisiyle ilgili şu anda pek çok talip olduğu biliniyor. Bu konuda açıklama yapan şirket, "Şu an fabrikanın satışıyla alakalı net bir durum ve gerçekleşen bir satış yok. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye ilk olarak 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş firması ile giren Honda Türkiye, 1997 yılında burada Civic modellerini üretmeye başladı. Ocak 2003’te ise yüzde 100 pay ile Honda Türkiye A.Ş olarak faaliyetlerine devam etti.

Gebze’deki fabrika, yıllık 50 bin Civic üretim kapasitesine sahip. Almanya, Polonya, Romanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Mısır, İsrail gibi ülkelere Honda Civic ihracatı yapan fabrikada ayrıca Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modellerine panel ve yedek parça üretimi de yapılıyor ve bunlar Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediliyor.