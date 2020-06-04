YouTube’da yer alan eğlenceli serilerden bir tanesi olan Honest Trailers serisine bu kez de 1996 yapımı Twister (Kasırga) filmi konuk oldu. Alaycı tavırla çeşitli yapımları ele alan videolar içeren serinin yeni paylaşımı da pek çok etkileşim aldı.

Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki rolü oldukça büyük. Özellikle dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı verilen yaşama bir süreliğine de olsa evden devam etme kararının ardından sosyal medya platformları, insanlar için dışarıya açılan bir kapı görevi gördü. YouTube da bu platformların başında gelenlerden biriydi.

Bilgilendirici videolar, diziler ya da filmler gibi çok çeşitli içeriğinin yanında YouTube, eğlenceli hatta zaman zaman alaya varan içerikler üreten kanallarıyla da ünlü. Bunlardan bir tanesi olan Screen Junkies’in sevilen alaycı serilerinden biri de Honest Trailers. Videolarının ulaştığı oldukça yüksek izlenme sayılarıyla bilinen Honest Trailers serisine, çeşitli yapımları eleştirel dille işleyen bir video serisi demek mümkün.

Twister filminden daha iyi bir içerik olamazdı:

Seri şimdi de lanetli olduğu söylenip dalga geçilen 2020 yılına gönderme yaparcasına 1996 yılında çekilen Twister (Kasırga) filmini konu edinmiş ve film için alaycı bir fragman hazırlamış. Serinin hayranları sinemalarda izleyecek daha iyi bir seçenekleri olmadığından, yayınlandığı sene çok konuşulan filmin tam da şu an Honest Trailers’a konu olacak en iyi yapımlardan biri olduğunu düşünüyor. Filmin içinde geçen sahneler, hazırlanan videoda hoş bir dille eleştiriliyor.

Başrollerinde Helen Hunt ve Bill Paxton’ın yer aldığı filmin yapımcıları arasında dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg de bulunuyor. Film, yayınlandığı dönem aksiyon, macera ve afet filmi türünde oldukça ses getirse de günümüz koşullarında alay edilecek çok fazla sahne içeriyor gibi görünüyor. Honest Trailers’ın Twister filmi konulu son derece eğlenceli videosunu yukarıdaki pencereden izleyebilir ve bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Güldüren içeriklerine hız kesmeden devam eden kanalın bundan sonra hangi yapımı gözüne kestireceğini hep birlikte göreceğiz.