Xbox ve Twitch, Irkçı Paylaşımlar Yapan YouTuber'a Acımadı

ABD'de başlayıp diğer ülkelere de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler, video oyun sektörünü de etkilemeye başladı. Son olarak Microsoft, zaman zaman ırkçı paylaşımlarda bulunan bir Brezilyalı YouTuber'la tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Üstelik Twitch de YouTuber'ın hesabını banladı.

ABD, ülke genelinde yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle bir süredir gündemi meşgul ediyor. Üstelik bu ırkçılık karşıtı gösteriler, temelde ırkçılıkla ve protesto kavramlarıyla çok uzak kutuplarda bulunan oyun sektörünü de etkilemeye başlamış durumda.

Mil Grau, Brezilya'nın popüler oyun Twitch yayıncılarından ve YouTuber'larından bir tanesi. Xbox konsolu üzerinden takipçilerine oyun yayınları yapan Grau, zaman zaman ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik içerikler de paylaşıyor. Ancak içinde bulunduğumuz hassas toplum, bu tarz bölücü düşünceleri kesinlikle kabul etmiyor.

Xbox Brezilya tarafından yapılan açıklamalarda Grau'nun yaptığı paylaşımların Microsoft'un değerleriyle uyuşmadığı vurgulandı. Bu konuda bir talepleri olduğunu dile getiren Xbox Brezilya, tüm sosyal medya platformlarının harekete geçmesini ve Grau'nun yaptığı paylaşımlardaki "Xbox" ibaresinin kaldırılmasını istedi. Bu durum, profil isminde bile "Xbox" ibaresini kullanan Grau için pek de iç açıcı değil.

Devreye Xbox Patronu Phil Spencer girdi

Edinilen bilgilere göre Brezilyalı bir gazeteci, ABD'de başlayıp diğer ülkelere de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler ile ilgili olarak Xbox'ın bir numarası Phil Spencer'a ulaşmış. Konuyla ilgili olarak Grau'dan bahseden gazeteci, karşılığında bu sorunla başa çıkılacağı cevabını almış. Bu görüşmenin hemen üzerine de Xbox Brezilya harekete geçmiş ve önemli bir kamuoyu açıklaması gerçekleştirmiş.

Mill Grau'ya bir darbe de Twitch'ten geldi

Görünüşe göre Grau'nun yaptığı paylaşımlar, dünyanın en popüler yayıncılık platformu Twitch'i de rahatsız etti. Çünkü Twitch, Grau'nun hesabını banladı. Üstelik Twitch, bu yasak ile ilgili hiçbir açıklama da yapmadı. Dolayısı ile yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı da şu an için bilinmiyor.