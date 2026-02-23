TÜRKİYE'DEN 8 BİN KİLOMETRE UZAKTA BİT PAZARI | Hong Kong Teknoloji Alışverişi

Bu videoda dünyanın en pahalı şehirlerinden Hong Kong'taki Apliu Bit Pazarı ve dünyanın en ucuz elektronik ürünlerinin satıldığı Golden Computer Arcade'ten alışveriş yapıyoruz.

Asya'nın Avrupası diyebileceğimiz Hong Kong, aslında Çin'in özerk bir bölgesi, ancak neredeyse 1 asır boyunca İngiliz himayesinde geçirdiği yılların ardından tekrar Çin'in egemenliğine geçince devlet politikalarının ayrıca yürütüldüğü ve bu nedenle vergilerin çok daha esnek uygulandığı bir kente dönüştü. Bu da günümüzde, teknolojik ürün fiyatlarına ciddi şekilde yansımış durumda.

Golden Computer Arcade adındaki bina; 60 yıla yakın tarihi boyunca en güncel teknolojik ürünlerin en ucuza satıldığı pazarlardan birisi oldu. Normal şartlarda Türkiye'de bulamadığımız ürünleri bile burada çok uygun fiyatla bulmak, RAM krizinden arınmış fiyatlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Daha fazlası videoda, iyi seyirler!