Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

TÜRKİYE'DEN 8 BİN KİLOMETRE UZAKTA BİT PAZARI | Hong Kong Teknoloji Alışverişi

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videoda dünyanın en pahalı şehirlerinden Hong Kong'taki Apliu Bit Pazarı ve dünyanın en ucuz elektronik ürünlerinin satıldığı Golden Computer Arcade'ten alışveriş yapıyoruz.

Asya'nın Avrupası diyebileceğimiz Hong Kong, aslında Çin'in özerk bir bölgesi, ancak neredeyse 1 asır boyunca İngiliz himayesinde geçirdiği yılların ardından tekrar Çin'in egemenliğine geçince devlet politikalarının ayrıca yürütüldüğü ve bu nedenle vergilerin çok daha esnek uygulandığı bir kente dönüştü. Bu da günümüzde, teknolojik ürün fiyatlarına ciddi şekilde yansımış durumda.

Golden Computer Arcade adındaki bina; 60 yıla yakın tarihi boyunca en güncel teknolojik ürünlerin en ucuza satıldığı pazarlardan birisi oldu. Normal şartlarda Türkiye'de bulamadığımız ürünleri bile burada çok uygun fiyatla bulmak, RAM krizinden arınmış fiyatlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Daha fazlası videoda, iyi seyirler!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com