Honor ve Samsung Cihazlara Aralık Güncellemesi Yayınlanıyor

Akıllı telefon üreticileri, hem cihazlarını hem de kullanıcılarını korumak için güvenlik güncellemeleri gönderiyor. Samsung ve Honor da Aralık 2019 güvenlik güncellemelerini çeşitli cihazları için göndermeye başladı.

Güvenlik güncellemeleri, neredeyse günün her saati internete bağlı olan akıllı telefonlarımız için oldukça büyük bir önem teşkil ediyor. Akıllı telefon üreticileri de hem telefonlarının hem de kullanıcılarının güvenliğini sağlayabilmek için cihazlarına düzenli aralıklarla güvenlik güncellemeleri gönderiyorlar.

Huawei’nin alt markası olan Honor da geçtiğimiz ay Honor V20, 9N, View10 / V10, 8X ve Honor Play cihazlarına oldukça büyük bir güvenlik güncellemesi göndermişti. Bu cihazlara ek olarak bir Honor marka akıllı telefon daha aralık güncellemesi almaya başladı.

Honor 10

Honor 10’un aldığı son güvenlik güncellemesi, Huawei / Honor akıllı telefonlarında bulunan 3 kritik, 24 yüksek ve 1 orta seviye güvenlik açığını düzeltiyor. Honor 10 cihazlara gelen aralık güvenlik güncellemesi, EMUI 9.1.0.358 versiyonuyla ve 268 MB’lık boyutuyla birlikte geliyor. Ancak dosyanın boyutunda bazı değişiklikler yer alabilir.

Siz de bir Honor 10 kullanıcısıysanız ve henüz Aralık 2019 güvenlik güncellemesini kurmadıysanız Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri > Güncellemeleri Kontrol Edin menüsünden güncellemenizi kurabilirsiniz. Güncelleme sizin cihazınız için de gönderilmişse, kurulum için sizden onay isteyecektir.

Samsung Galaxy S7 Edge

Aralık 2019 güvenlik güncellemesi alan akıllı telefon modellerinden bir tanesi de Samsung’un 2016 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S7 Edge modeli. 206 MB’lık boyuta sahip olan güvenlik güncellemesinin içeriği ise şöyle: kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri, yeni ve / veya geliştirilmiş özellikler ve performans iyileştirmeleri.