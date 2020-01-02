Google’ın yaklaşık dört sene önce kullanıcılara sunduğu mesajlaşma uygulaması Google Allo, Mart 2019’da kapatılmıştı. Ancak kapatılmasının üstünden yaklaşık bir sene geçen bu uygulama için bazı Huawei cihazları tehdit uyarısı vermeye başladı.

Teknoloji devi Google, bu zamana kadar birçok uygulama ve servis geliştirdi. Bunlardan bazıları kullanıcılar tarafından oldukça sevilip tutulurken bazılarıysa beklediği ilgiyi bulamadı ve çıkışından belli bir süre sonra tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.

İşte Google’ın bu uygulamalarından bir tanesi de Allo idi. Bir mesajlaşma uygulaması olan Google Allo, 18 Mayıs 2016’da Google I/O etkinliğinde duyurulmuş aynı senenin yaz aylarında ise Android ve iOS cihazlar için yayınlanmıştı. Ancak Allo’nun ömrü pek de uzun olmadı ve Google, 12 Mart 2019 tarihinde mesajlaşma uygulamasının fişini çekti.

Bir güvenlik tehdidi olarak Google Allo

Görünüşe göre geçtiğimiz sene hayatına son verilen Google Allo, bazı Huawei akıllı telefonları tarafından güvenlik tehdidi olarak görülmeye başlandı. Cihazlar, kullanıcılarına bir sene önce kepenk kapatmış olan uygulamanın “zararlı” olduğu uyarısında bulunuyor ve uygulamanın kaldırılması gerektiğini söylüyor.

Google Allo’yu bir tehdit olarak gören bu uyarı, ilk olarak Şubat 2018 yılında çıkan Huawei P20 Pro’da görülmüştü. Android Authority adlı internet sitesi, aynı uygulamayı Kasım 2018’de çıkan Huawei Mate 20 Pro’ya kurduğunda da benzer bir uyarıyla karşılaştı.

Şu an için çıkan bu uyarının Huawei tarafından kaynaklanan bir sorun mu olduğu yoksa akıllı telefon üreticisinin güvenlik sisteminin Allo’nun kapatılması sebebiyle mi böyle bir uyarı verdiği bilinmiyor. Huawei tarafından da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.