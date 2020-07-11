iOS işletim sistemlerinde Facebook kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladı. Facebook’un kütüphanesindeki bir hatadan dolayı Spotify gibi uygulamalar çöküyor. Bu uygulamalar, yalnızca 6 - 7’inci denemelerde açılabiliyor.

Apple’ın iPhone ve iPad’lerde kullanılan işletim sistemleri iOS ile iPadOS’u kullanan kullanıcılar, pek çok uygulamanın çöktüğünü raporlamaya başladı. Bu iki işletim sistemini kullanan telefon ve tabletler, Facebook’tan kaynaklanan bir hatadan dolayı bazı uygulamalara erişmekte güçlük çekiyor. Yaşanan hatanın Facebook kütüphanesinden kaynaklandığı bildirilirken, sosyal medya devinin konuyla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.

Bugün öğlen saatlerinden sonra karşılaşılan bu sorun nedeniyle çökme sorunu yaşayan uygulamalar arasında Spotify, Getir gibi uygulamalar yer alıyor. Herhangi bir hata çıkmamasına rağmen açılmayan uygulamalar, ancak 6 - 7 kez denendikten sonra çalışıyor.

Hata FB SDK Core Kit kütüphanesinden kaynaklanıyor.

Şu an üzerinde araştırmalara devam eden Facebook, hatanın Facebook’un FB SDK Core Kit isimli bir kütüphaneden kaynaklandığını açıkladı. Türkiye dışında dünyanın pek çok yerinde karşılaşılan bu hata, ne zaman çözülür şu an için bilinmiyor, ancak Facebook’un çok yakında güncelleştirmeyi yayınlayacağını öngörebiliriz.

iOS 14’ün açık betası yayınlandı

Apple kullanıcıları, şu sıralar iPhone’lara gelecek yeni işletim sistemi iOS 14’ü test etmeye başladı. Açık betası yayınlanan yeni işletim sisteminde widgetlar başta olmak üzere pek çok yeni özellik bulunuyor. Apple, açık betası yayınlanan iOS 14’ün geliştirici beta 2 sürümünün yayında olduğunu söyledi. Şirket, iOS 14 dışında tabletlerde kullanılan işletim sistemi iPadOS 14’ün de açık betasını yayınladığını duyurdu.