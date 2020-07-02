Honor 30 Lite Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor, dikkat çeken renk seçenekleri, 90 Hz ekranı ve 5G desteği ile Honor 30 Lite'ı resmen tanıttı. Cihaz, fiyat/performans noktasında tüketicilerin ilgisini çekebilecek bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olarak fiyat/performans odaklı ürünleriyle ön plana çıkan Honor, Honor 30 serisinin uygun fiyatlı yeni üyesi Honor 30 Lite’ı duyurdu. Yeni Honor 30 Lite, orta segment bir telefon olmasına rağmen 2019 model amiral gemilerini kıskandıracak bazı özelliklere sahip.

Damla çentikli bir ekrana sahip olan Honor 30 Lite, seviyesine göre ince denebilecek çerçeveleri sayesinde yüzde 91,2 gibi iddialı bir ekran/gövde oranına sahip. Cihazın arkasına baktığımızda ise sol üst köşeye yerleştirilmiş bir dikdörtgen kamera modülü, sol alttan ışık tutulmuşçasına parıldayan geçişli bir renk paleti görüyoruz.

Honor 30 Lite tasarımı

Honor 30 Lite, 6,5 inçlik bir LCD ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunmatik tepki hızıyla geçtiğimiz yılın pek çok amiral gemisinden daha iyi bir deneyim vadediyor. 5G destekli MediaTek Dimensity 800 işlemciden güç alan telefon, 8 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar da genişletilebilir dahili depolama alanı sunuyor.

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 48 MP’lik bir ana kameraya sahip olan Honor 30 Lite, 120 görüş açısına f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP 4 cm makro lens ile ana kamerayı destekliyor. Ön tarafa baktığımızda ise 16 MP’lik bir selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz.

Kutusundan Magic UI 3.1 arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi ile çıkan Honor 30 Lite’ın fiziksel parmak izi tarayıcısı cihazın arkası yerine yan çerçevesine konumlandırılmış. Ayrıca 4000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olan telefon, 22.5 W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj olabiliyor.

Honor 30 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç Full HD+ LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 800

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 64 GB/128 GB/256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya 4000 mAh, 22.5 W hızlı şarj

Bağlantı: 5G (SA/ NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5

İşletim Sistemi: Android 10

Honor 30 Lite fiyatı

Gece yarısı siyahı, fantom gümüş, yaz gökkuşağı ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak Honor 30 Lite, 6 GB RAM/64 GB depolamalı sürümü için 240 dolar (1.645 TL + vergiler); 6 GB RAM/128 GB depolamalı sürümü için 268 dolar (1.837 TL + vergiler); 8 GB RAM/256 GB depolamalı sürümü için 310 dolar (2.125 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.