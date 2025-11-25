Tümü Webekno
iPhone Air Tasarımını "Bedavaya" Veren HONOR 500 Pro Tanıtıldı!

HONOR, amiral gemisi özelliklerle donattığı yeni telefonlarını duyurdu. HONOR 500 ve 500 Pro isimli telefonlar, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. İşte bu telefonların özellikleri ve fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bir süredir gündemde olan 500 serisi telefonlarını duyurdu. HONOR 500 ve 500 Pro isimli modellerle karşımıza çıkan şirket, iPhone Air benzeri tasarım dili ve gayet iyi teknik özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki HONOR 500 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

HONOR'un yeni telefonlarına yakından baktığımızda cihazların genel olarak ortak özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kamera kurulumu ile işlemci gibi özelliklerde farklılıklar mevcut. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan HONOR 500 ile HONOR 500 Pro'ya yakından bakalım.

HONOR 500 Pro teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12-16 GB
Depolama 256-1024 GB
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 200 MP + 12 MP + 50 MP (3x)
Batarya 8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR 500 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 505 dolar
12 GB + 512 GB 550 dolar
16 GB + 512 GB 590 dolar
16 GB + 1 TB 675 dolar

HONOR 500 teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
RAM 12-16 GB
Depolama 256-512 GB
Ön Kamera 50 MP
Arka Kamera 200 MP + 12 MP
Batarya 8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR 500 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 380 dolar
12 GB + 512 GB 420 dolar
16 GB + 512 GB 645 dolar
OPPO, İddialı Özelliklerle Donatılan Reno 15 Serisini Tanıttı

HONOR'un yeni telefonlarını nasıl buldunuz? Bu telefonlara şans verir misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

Akıllı Telefon

