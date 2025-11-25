iPhone Air Tasarımını "Bedavaya" Veren HONOR 500 Pro Tanıtıldı!

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bir süredir gündemde olan 500 serisi telefonlarını duyurdu. HONOR 500 ve 500 Pro isimli modellerle karşımıza çıkan şirket, iPhone Air benzeri tasarım dili ve gayet iyi teknik özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki HONOR 500 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?
HONOR'un yeni telefonlarına yakından baktığımızda cihazların genel olarak ortak özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kamera kurulumu ile işlemci gibi özelliklerde farklılıklar mevcut. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan HONOR 500 ile HONOR 500 Pro'ya yakından bakalım.
HONOR 500 Pro teknik özellikleri:
|Özellik
|Ekran
|6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12-16 GB
|Depolama
|256-1024 GB
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 12 MP + 50 MP (3x)
|Batarya
|8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)
|İşletim Sistemi
|MagicOS 10 (Android 16)
HONOR 500 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|505 dolar
|12 GB + 512 GB
|550 dolar
|16 GB + 512 GB
|590 dolar
|16 GB + 1 TB
|675 dolar
HONOR 500 teknik özellikleri:
|Özellik
|Ekran
|6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
|RAM
|12-16 GB
|Depolama
|256-512 GB
|Ön Kamera
|50 MP
|Arka Kamera
|200 MP + 12 MP
|Batarya
|8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz)
|İşletim Sistemi
|MagicOS 10 (Android 16)
HONOR 500 fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|380 dolar
|12 GB + 512 GB
|420 dolar
|16 GB + 512 GB
|645 dolar
HONOR'un yeni telefonlarını nasıl buldunuz? Bu telefonlara şans verir misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...