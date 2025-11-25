iPhone Air Tasarımını "Bedavaya" Veren HONOR 500 Pro Tanıtıldı!

HONOR, amiral gemisi özelliklerle donattığı yeni telefonlarını duyurdu. HONOR 500 ve 500 Pro isimli telefonlar, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. İşte bu telefonların özellikleri ve fiyatları...

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bir süredir gündemde olan 500 serisi telefonlarını duyurdu. HONOR 500 ve 500 Pro isimli modellerle karşımıza çıkan şirket, iPhone Air benzeri tasarım dili ve gayet iyi teknik özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki HONOR 500 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

HONOR'un yeni telefonlarına yakından baktığımızda cihazların genel olarak ortak özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kamera kurulumu ile işlemci gibi özelliklerde farklılıklar mevcut. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan HONOR 500 ile HONOR 500 Pro'ya yakından bakalım.

HONOR 500 Pro teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12-16 GB Depolama 256-1024 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 200 MP + 12 MP + 50 MP (3x) Batarya 8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz) İşletim Sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR 500 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 505 dolar 12 GB + 512 GB 550 dolar 16 GB + 512 GB 590 dolar 16 GB + 1 TB 675 dolar

HONOR 500 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.55 inç LTPO OLED, FHD+ (1.264 x 2.736 piksel), 120 Hz, 6.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12-16 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 200 MP + 12 MP Batarya 8.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz) İşletim Sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR 500 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 380 dolar 12 GB + 512 GB 420 dolar 16 GB + 512 GB 645 dolar

HONOR'un yeni telefonlarını nasıl buldunuz? Bu telefonlara şans verir misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...