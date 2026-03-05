Ucuza 6520 mAh Batarya, 108 MP Kamera Sunan Telefon HONOR 600 Lite Tanıtıldı

HONOR, bütçe dostu 600 Lite modelini tanıttı. Telefon, sunduğu özellikler ile tam bir fiyat performans canavarı.

Üst seviye özellikler sunan telefonlarıyla son zamanların en çok yükselen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, HONOR 600 Lite ismi verilen, uygun fiyata dikkat çeken özellikleri kullanıcılara vadeden yeni telefonunuz sessiz sedasız tanıttı.

HONOR 600 Lite modeli, ön tarafında Apple’ın iPhone'lardaki Dinamik Ada’sını andıran bir adalı tasarıma sahip. Arkada ise sol üst tarafa yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu yer aldığını görebiliyoruz. Cihaz, altın ve gri olmak üzere 2 renkte sunuluyor.

Karşınızda HONOR 600 Lite

Telefonda 6,6 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. AMOLED panel kullanılan bu ekran 6500 nit gibi çok yüksek parlaklık oranı sunabiliyor. Telefonun MediaTek’in Dimensity 7100 Elite işlemcisinden güç aldığını belirtelim. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Arka tarafında 108 MP’lik bir ana kamera ve 5 MP’lik bir ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın 6520 mAh’lik 45W hızlı şarj desteği sunan bir bataryayla geldiğini belirtelim. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile kutudan çıkan cihaz, Bluetooth 6.0, IP66 dayanıklılık gibi özelliklere de sahip. Fiyatı ise 355 dolar olarak açıklandı.

HONOR 600 Lite teknik özellikleri