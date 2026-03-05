Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Ucuza 6520 mAh Batarya, 108 MP Kamera Sunan Telefon HONOR 600 Lite Tanıtıldı

HONOR, bütçe dostu 600 Lite modelini tanıttı. Telefon, sunduğu özellikler ile tam bir fiyat performans canavarı.

Ucuza 6520 mAh Batarya, 108 MP Kamera Sunan Telefon HONOR 600 Lite Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Üst seviye özellikler sunan telefonlarıyla son zamanların en çok yükselen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, HONOR 600 Lite ismi verilen, uygun fiyata dikkat çeken özellikleri kullanıcılara vadeden yeni telefonunuz sessiz sedasız tanıttı.

HONOR 600 Lite modeli, ön tarafında Apple’ın iPhone'lardaki Dinamik Ada’sını andıran bir adalı tasarıma sahip. Arkada ise sol üst tarafa yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu yer aldığını görebiliyoruz. Cihaz, altın ve gri olmak üzere 2 renkte sunuluyor.

Karşınızda HONOR 600 Lite

hon1

Telefonda 6,6 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. AMOLED panel kullanılan bu ekran 6500 nit gibi çok yüksek parlaklık oranı sunabiliyor. Telefonun MediaTek’in Dimensity 7100 Elite işlemcisinden güç aldığını belirtelim. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Arka tarafında 108 MP’lik bir ana kamera ve 5 MP’lik bir ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın 6520 mAh’lik 45W hızlı şarj desteği sunan bir bataryayla geldiğini belirtelim. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile kutudan çıkan cihaz, Bluetooth 6.0, IP66 dayanıklılık gibi özelliklere de sahip. Fiyatı ise 355 dolar olarak açıklandı.

HONOR 600 Lite teknik özellikleri

Column 1 Column 2
Ekran 6,6 inç, 120 Hz, 1.5K çözünürlük, 6500 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 7100 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 108 MP + 5 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 6520 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)
Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 50 MP Ön Kamera Sunan OPPO A6s Pro Tanıtıldı Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 50 MP Ön Kamera Sunan OPPO A6s Pro Tanıtıldı
Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com