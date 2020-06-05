Honor 8S 2020 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası Honor, uygun fiyatlı akıllı telefonları ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Honor şimdi de, Honor 8S 2020 adını verdiği yeni bütçe dostu modelini tanıttı.

Huawei’nin en az kendisi kadar popüler alt markası Honor, cep yakmayan, uygun fiyatlı modelleri ile pazar payını artırmaya devam ediyor. Türkiye’de de hatrı sayılır bir kullanıcı tabanına sahip olan Çinli marka, Honor 8S 2020 isimli yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı.

Fiyat/performans ekseninde başarılı bir konumda olan Honor 8S 2020, mütevazi fiyatına rağmen hiç de fena olmayan özelliklerle geliyor. Dilerseniz, sizleri daha fazla meraklandırmadan, telefonu detaylı olarak masaya yatıralım.

Honor 8S 2020 tasarımı

Honor 8S 2020, 720 x 1520 piksel çözünürlüğe sahip 5.71 inç HD+ IPS LCD ekran sunuyor. Cihazın önündeki su damlası çentiğinde f/2.2 diyaframlı 5 megapiksel selfie kamerası, arkasında ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamera yer alıyor.

12nm sürecinde üretilen, 2GHz hızında MediaTek Helio A22 yonga seti tarafından desteklenen Honor 8S 2020, 3GB RAM ve microSD ile 512 GB'a kadar genişletilebilir 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Bir adet micro USB portuna ev sahipliği yapan akıllı telefon, 3.020mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Yeni çıkan Huawei model telefonların aksine, Google uygulamalarını ve hizmetlerini barındıran Honor 8S 2020, kutusundan Android 9.0 (Pie) tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkıyor. 147.13 x 70.78 x 8.45mm boyutlarında ve 146 gram ağırlığında olan bütçe dostu akıllı telefon, çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

Honor 8S 2020 fiyatı

Bugün itibarıyla İngiltere’de satışa sunulan Honor 8S 2020, 99.99 sterlin (856 TL) gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Lacivert renkte satışa sunulan telefonunun ilerleyen dönemde ülkemizde de piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Honor 8S 2020 özellikleri