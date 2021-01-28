Honor CEO'su Onayladı: Telefonlar Google Destekli Gelecek

Geçtiğimiz günlerde, Honor'un yeni akıllı telefonlarının Google servisleri ile geleceğine dair haberler ortaya çıkmıştı. Honor'un CEO'su ise çıkan haberlerin ardından durumu onayladı. Huawei'den ayrılan Honor'un akıllı telefonları Google servislerini destekleyecek.

Huawei'nin uzun süredir mücadele ettiği ABD ambargosu sonrası geçtiğimiz kasım ayında Shenzhen Zhixin New Information Technology'ye sattığı Honor'da işler yolunda gitmeye başlamış gibi görünüyor. Gelen haberlere göre Honor'un telefonları Google uygulamalarını destekleyecek.

İlk olarak Honor'un geçtiğimiz hafta duyurduğu ve Çin pazarında satışa sunduğu Honor V40'ın global sürümünün Google servislerini destekleyeceği yönünde haberlerin gelmesiyle gündeme düşen konuda şimdi de Honor'un CEO'su George Zhao'dan açıklamalar geldi.

Görüşmeler devam ediyor:

Şirketin CEO'su George Zhao'ya göre Google ve Honor arasında anlaşmaların yapılması için hiçbir engel yok ve iki şirket bir süredir gerekli noktalarda anlaşmaya varabilmek için görüşmelere devam ediyor.

Bu görüşmeler sonucunda alınacak karar ve yapılacak yeni anlaşmanın Honor'un en yeni üst segment telefonu V40 için geçerli olup olmayacağı ise merak konusu. Bu noktada her ne kadar akıllı telefon Çin pazarında Google servislerinden mahrum halde satışa sunulmuş olsa da, atılacak imzalar ile global versiyonunun Google destekli gelebileceği düşünülüyor.

Huawei'nin adımı meyvesini vermiş gibi görünüyor:

Huawei'nin Honor'u satmasının ardındaki sebebin 'Honor'u yaşatabilmek' olarak açıklandığını biliyoruz. Gelen son haberler ise gösteriyor ki Huawei'nin bu adımı ilk meyvelerini vermeye başladı.

Çünkü eğer Honor akıllı telefonları Android 11 ve Play Store ile kutudan çıkmaya başlarsa, akıllı telefon piyasasında kendine iyi bir yer edinebileceğini ve hatta Huawei'nin ambargo sonrası oluşturduğu boşluğu doldurabileceğini söyleyebiliriz. Üstelik Honor'un fiyat konusunda da oldukça cömert davrandığını düşünürsek, olası bir Google anlaşması pek çok şeyi değiştirebilir.