Honor, düzenlediği bir etkinlikte en yeni Magicbook'larını duyurdu. 14 inç ve 15 inç büyüklüğünde ekranlara sahip iki modelle karşımıza çıkan şirket, geçtiğimiz yıl duyurulan modellere yaptığı teknik iyileştirmelerle yoluna devam edecek. Modellerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Kurulduğu dönemde Huawei'nin alt şirketi olarak hizmet veren ancak kısa bir süre önce bağımsızlığına kavuşan Çinli teknoloji şirketi Honor, düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayarlarına MagicBook 14 2021 ve MagicBook 15 2021 isimlerini veren şirket, Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modellerin güncellenmiş versiyonları olarak karşımıza çıkan dizüstü bilgisayarlar, bazı teknik iyileştirmeler sunuyor.

İki dizüstü bilgisayar arasındaki tek fark, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere ekran boyutu. Bu bağlamda, dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi 14 inç ekran, diğeri ise 15 inç ekrana sahip. IPS LCD yapıdaki bu ekranlar, FHD çözünürlüklerinin yanı sıra sRGB renk uzayının da yüzde 100'ünü kapsıyorlar. 300 nit parlaklık değerine sahip ekranlar, DC Karartma ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikalarına da sahip.

Karşınızda, 2021 model Honor Magicbook'lar

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarları, Intel'in 11. nesil işlemcilerinden güç alıyor. Bu bağlamda tüketiciler, Intel Core i7-1165G7 işlemciye kadar farklı tercihlerde bulunabiliyorlar. GPU cephesinde ise NVIDIA GeForce MX450'yi gördüğümüz dizüstü bilgisayarlar, 16 GB DDR4 çift kanallı RAM ve 512GB PCIe NVMe SSD'ler ile eşleştirilmiş olarak geliyorlar. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarlarda Windows 10'un da önyüklü olarak geldiğini söyleyelim.

Dizüstü bilgisayarların bağlantı seçeneklerine baktığımızda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteklerine ek olarak, 1 adet USB Type-C, 1 adet HDMI, 2 adet USB Type-A ve 1 adet de 3.5 milimetrelik kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak metal kasa, web kamera, parmak izi sensörü de bu dizüstü bilgisayarlarda yer alıyor. 65 watt hızlı şarj desteğine sahip dizüstü bilgisayarların bataryaları ise 14 inç ekranlı versiyon için 45 Wh, 15 inç ekranlı versiyon içinse 42 Wh olarak karşımıza çıkıyor.

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarları, Çin'de ön siparişe açılmış durumda. 27 Ocak itibarıyla Çin geleninde piyasaya sürülecek dizüstü bilgisayarların küresel pazarlardaki geleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak 2020 model Magicbook'ların pek çok ülkede satın alınabiliyor oluşu, bu durumun 2021 yılında da devam edeceğini düşündürüyor. Bu dizüstü bilgisayarlara sahip olmak isteyen tüketicilerin yapmaları gereken ödemeler ise şu şekilde;